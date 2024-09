Fifa fará visita na Arena Castelão em outubro já visando Copa do Mundo feminina de 2027

Brasil será sede da Copa do Mundo Feminino em 2027 e o melhor, nós cearenses teremos a oportunidade de ver de pertinho alguns jogos, muita expectativa para acompanhar as mulheres da Seleção Brasileira. Não sabemos ainda se veremos as nossas representantes disputando na Arena Castelão, aguentar a ansiedade até a divulgação da tabela, mas já podemos acompanhar a movimentação dos gestores para receber esse maior evento do nosso futebol.

A expectativa é que a partir do dia 07 de outubro, membros da Fifa estejam em Fortaleza para inspecionar as instalações da Arena Castelão e também, pontos de Fortaleza, como hotéis e campos de treinamentos. A capital do Ceará foi escolhida para ser uma das cidades-sedes do torneio que acontecerá em 2027.

O cronograma de visitas foi definido na última segunda-feira (2), durante um workshop com os representantes das cidades escolhidas. Foram debatidos além da visita, o processo de seleção e avaliação e critérios-chave para a seleção de locais, acomodação, manutenção do campo, segurança, sustentabilidade, tecnologia, serviços técnicos e infraestrutura, ticketing e hospitalidade, transporte, gerenciamento de estádio, serviços às equipes, comunicação, aspectos jurídicos, financeiro e planejamento e integração.

Sediar a Copa do Mundo no Brasil será um marco inédito para a modalidade feminina após uma eleição com mais de 200 filiados. A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada de 24 de junho a 25 de julho. Está será a décima edição da principal competição de seleções do futebol feminino.

Cidade-sede:

Beira-Rio (Porto Alegre)

Arena Corinthians (São Paulo)

Maracanã (Rio de Janeiro)

Mineirão (Belo Horizonte)

Mangueirão (Belém)

Fonte Nova (Salvador)

Arena Pernambuco (Recife)

Arena Castelão (Fortaleza)

Arena da Amazônia (Manaus)

Arena Pantanal (Cuiabá)