Denise Santiago Jornalista do Sistema Verdes Mares. Um olhar sobre o cenário esportivo.
Foto de Marinho durante Fortaleza x Vélez Sarsfield na Libertadores

Opinião

Fortaleza e a fase complicada em 2025

Leia a coluna de Denise Santiago desta quinta-feira (21)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 21 de Agosto de 2025
Foto de Hércules, jogador do Fluminense

Opinião

Gol de Hércules no Mundial de Clubes é um grito de superação

Leia a coluna de Denise Santiago desta terça-feira (1°)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 01 de Julho de 2025

Opinião

Até onde pode chegar a sua fé quando se trata de futebol?

Leia a coluna desta semana

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 19 de Junho de 2025

Opinião

O ‘Patinho Feio’ quer fazer história

Leia a coluna de Denise Santiago desta quarta-feira (21)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 21 de Maio de 2025
Esporte como inclusão para desenvolvimento de atletas com Transtorno Espectro Austista

Opinião

Esporte como inclusão para desenvolvimento de atletas com Transtorno Espectro Austista

Confira a coluna desta quarta-feira (26)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 26 de Março de 2025
Foto de Andrine Lopes no podcast

Opinião

Missão da mulher para reerguer um time em decadência

Andrine Lopes, primeira mulher a compor a diretoria do Guarany de Sobral

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 04 de Fevereiro de 2025
Foto de David Luiz durante treino do Flamengo

Opinião

David Luiz no Fortaleza, será uma boa torcedor?

Confira a coluna desta sexta-feira (10)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 10 de Janeiro de 2025
Funcionários do Fortaleza

Opinião

Partiu, Orlando

Confira a coluna desta quarta-feira (27)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 27 de Novembro de 2024
Saulo Mineiro comemora gol pelo Ceará

Opinião

O choro de um coração valente: Saulo Mineiro transcendeu as incertezas e mostrou protagonismo

Saulo Mineiro foi o herói de mais uma vitória do Ceará na Série B

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 19 de Novembro de 2024
Cearenses irão representar o Brasil na 1ª Copa do Mundo de Amputadas

Opinião

Cearenses irão representar o Brasil na 1ª Copa do Mundo de Amputadas

Através da dor as mulheres conseguiram com o esporte uma maneira de ressignificar a vida

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 04 de Novembro de 2024
Mulheres no Futebol: Liderando Projetos Sociais e Transformando Vidas

Opinião

Mulheres no Futebol: Liderando Projetos Sociais e Transformando Vidas

Confira a coluna desta sexta-feira (25)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 25 de Outubro de 2024
Rênia Reis, correndo na Beira-Mar

Opinião

Esporte: Um aliado poderoso na luta contra o câncer de mama

Confira a coluna desta quinta-feira (10)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 10 de Outubro de 2024

Opinião

A Saúde Mental dos Atletas: Um Desafio Moderno

Leia a Coluna desta quinta-feira (3)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 03 de Outubro de 2024
violencia mulher

Opinião

A perpetuação da cultura do assédio

Leia a coluna de Denise Santiago

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 07 de Setembro de 2024

Opinião

Fifa fará visita na Arena Castelão em outubro já visando Copa do Mundo feminina de 2027

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada de 24 de junho a 25 de julho

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 04 de Setembro de 2024
Lucas Mugni durante jogo do Ceará

Opinião

O VAR serve pra quê?

Confira a coluna desta terça-feira (13)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 13 de Agosto de 2024
imagem mostra jogador

Opinião

Fortaleza chegou ao G-3 e agora só fala em G-2?

Confira a coluna desta terça-feira (6)

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 06 de Agosto de 2024
imagem mostra rebeca

Opinião

Rebeca Andrade sinta-se gigante

Leia a coluna de Denise Santiago

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 05 de Agosto de 2024
Vittoria Lopes, atleta cearense

Opinião

Paris 2024: Vittoria Lopes na corrida pelo ouro espera reconhecimento do estado do Ceará

A atleta durante entrevista lamenta a falta de investimentos para atletas olímpicos

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 27 de Julho de 2024
Lucero comemora gol pelo Fortaleza

Opinião

Uma atitude que poucos perceberam de Lucero contra o Criciúma

Atacante do Fortaleza marcou gol na partida da Série A do Brasileirão

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 25 de Julho de 2024
