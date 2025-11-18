Nos embalos da Série A

"Dias de luta e dias de glória", trecho da música do saudoso Chorão, cantor da extinta banda Charlie Brown Jr., reflete bem os altos e baixos da vida e a importância do esforço. E podemos dizer que o futebol ilustra bem essa ligação com a música.

As paixões nacionais, cada uma no seu ritmo e com sua emoção, são expressões culturais que retratam a identidade brasileira.

Cabe um samba para contar o enredo de uma permanência, voltar à elite com muito esforço e aproveitar cada nota musical orquestrada pela Série A para se manter vivo e sonhar mais alto.

Dá pra conquistar mais? Quando você coloca a música que mais gosta, você "viaja" nos pensamentos, vai além, pensa mais alto. A música nos traz muito isso e, no futebol, é parecido: o time chegou na pontuação desejada, pode seguir mais adiante, dançar de acordo com a música, buscar mais para finalizar o espetáculo no palco internacional. E a plateia? Entoando cânticos empolgada. A música também tem esse poder de empolgar!

A plateia também pode se decepcionar quando o espetáculo não agrada; ao invés dos aplausos, vêm a indignação, a vaia. Nossa manifestação legítima, em alguns momentos, serviu de coro nas arquibancadas. Até porque, quando se compõe uma música, espera-se sempre que ela agrade; cada letra é uma representação, como uma rodada de futebol. A cada partida, existe a expectativa de que vai dar certo.

Que a música do nosso futebol possa entoar cada vez mais cânticos esperançosos, de dias de luta e, principalmente, dias de glória.