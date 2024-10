Esporte: Um aliado poderoso na luta contra o câncer de mama

Receber um diagnóstico de um câncer deve ser apavorador, para nós mulheres o de mama tem um significado especial. A mama, além de ser uma parte importante do corpo feminino, carrega um sentimento simbólico profundo, ligado à maternidade e à identidade feminina, para algumas mulheres uma das missões mais importantes.

A princípio, o medo, mesmo com todas as tecnologias para o processo de recuperação, o câncer de mama é um desconhecido, com ele vem a incerteza, com esses sentimentos assustadores vem a raiva, é comum sentir raiva da doença, do corpo ou até de si mesma, o questionamento: Por que eu? Um misto de emoções que abre espaço para ansiedade, preocupação com futuro. Situações constantes que trazem o impacto na vida. O esporte consegue entrar neste espaço tão turbulento?

Rênia Reis garante que sim! Rênia descobriu que tinha câncer de mama há um ano, prestes a entrar em uma competição de triatlon. Como fazer? Como vai ser para competir? Desistir do esporte? São questionamentos comuns e a resposta foi continuar e provar que o esporte, além de promover saúde e bem-estar, pode ser um aliado fundamental na luta contra o câncer.

“Quando eu descobrir o câncer eu tinha acabado de entrar no triatlon, o esporte me salvou. O esporte e a espiritualidade foram dois pilares para minha recuperação. Quando veio informação que eu precisava tirar as mamas foi um baque muito grande. As mamas são as partes do meu corpo que eu amo de paixão, foi a parte do meu corpo que amamentou meu filho, e eu tinha que dá adeus a ela. Eu aproveitei a cada minuto”, ressaltou Rênia.

Através do esporte, Rênia tentou aliviar a dor e se a indisposição ousava aparecer, a atleta provava a si mesma que era possível continuar treinando e lutando. A prática dos exercícios físicos ajudou a regular os efeitos colaterais do tratamento como náuseas, vômitos e fadiga.

“Eu tomava a medicação as quartas-feiras, na quinta, sexta e sábado eu treinava, tirava um dia pra relaxar e descansar, mas não podia parar”, concluiu Rênia.

Importância da prevenção

Com um simples toque despretensioso deitada em casa, Rênia sentiu algo diferente na mama esquerda. Como já tinha tido câncer ascendeu o alerta e a atleta procurou um médico, o tumor já estava com 4 cm, um tamanho considerado de extrema importância, tanto que Rênia teve que iniciar o tratamento de forma acelerada. Um ano depois a atleta conseguiu se recuperar do câncer, fez a restituição das mamas e anualmente segue a medicação.

Outubro Rosa

Esse é o período de conscientização a prevenção ao câncer de mama, em momento alusivo a campanha alguns locais em Fortaleza ganharam o tom rosa. De acordo com o Ministério da Saúde,no Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2024. A estimativa de risco é de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Apenas cerca de 1% dos casos ocorre em homens.