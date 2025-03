Esporte como inclusão para desenvolvimento de atletas com Transtorno Espectro Austista

Descobrir os sinais de autismo talvez tenha sido um dos papéis mais difíceis para os pais na atualidade. Mesmo entendo que o transtorno espectro do autismo não é uma doença e sim uma condição neurológica que pode afetar alguns comportamentos, a sociedade ainda coloca barreiras e pessoas diagnosticadas com o transtorno, precisam provar ainda mais que são capazes de integrar a sociedade um cenário que mostra uma realidade que precisa ser transformada, quando se trata de inclusão, pois ainda temos um longo caminho a percorrer para incorporar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na sociedade.

Algumas alternativas são criadas e é dessa forma que podemos inserir o esporte, Lucas Martins Pinto de 22 anos, é um exemplo. O atleta encontrou na corrida de rua uma forma de inclusão depois de tantos espaços que ele tentava ser incluído, mas o preconceito tomava de conta.

Através da prática esportiva, ele descobriu que pode chegar além, mesmo diagnosticado pelos médicos com TEA, o atleta mostrou que é possível conquistar medalhas e superar os próprios limites. E toda essa realização do Lucas só foi possível por meio da iniciativa de Daniela Botelho, presidente da Associação Fortaleza Azul (FAZ), um espaço formado por autistas e seus familiares e tem a assistência social como objetivo de beneficência, defesa e proteção de pessoas com autismo.

Daniela decidiu começar esse trabalho depois que a filha foi diagnosticada com o transtorno.

"Descobri que minha filha tinha autismo quando ela tinha 2 aninhos, na época não tinha nenhuma associação em Fortaleza, não conhecia outras mães, quando comecei o tratamento dela com terapia fui conhecendo outras mães e criei um vínculo e construímos uma "família" e por consequência a associação", conclui Daniela Botelho.

E o esporte não poderia ficar de fora desse processo de construção, quando menos Daniela esperava a associação tomou grandes proporções, um equipamento de acolhimento e inclusão, adotou o esporte como um agente transformador também na vida de quem foi diagnosticado com TEA.

"As pessoas às vezes têm preconceito, achando que o autista não pode particar esportes, e a gente mostra que eles são capazes", ressalta Daniela Botelho.

ESPORTE E AUTISMO

O esporte além do bem-estar proporcionado é um importante aliado para o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de acordo com estudos de especialistas, a prática esportiva promove uma melhora na coordenação motora, facilita a interação social e ainda desenvolve a concentração, ajudando a contribuir na redução de comportamentos repetitivos.