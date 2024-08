Rebeca Andrade sinta-se gigante

Você não precisa alterar a voz para ser gigante.

Você não precisa passar por cima dos outros para ser gigante.

Você não precisa ignorar as pessoas para ser gigante.

Quando você se torna um gigante todas as situações que eu citei acima passam longe de uma trajetória grandiosa. Acredito que ser gigante vem primeiro da alma, da essência, talvez quem precisa lutar para conquistar algo, saiba valorizar o verdadeiro significado de ser gigante.

Ter uma origem pobre no Brasil e sonhar com o esporte, sendo um agente transformador, não é fácil, até porque alguns esportes são caros, a preparação para se tornar um atleta de alto nível requer investimento e poucas empresas acreditam nos futuros talentos, muitos sonhos são acordados no meio do caminho, da maneira mais dolorida que é o de não poder realizá-los.

Ser mãe solteira com 7 filhos? E ver um deles subir ao pódio de uma Olimpíada? Isso é ser gigante. Educar filhos não é uma tarefa fácil, diante de todas as dificuldades, hoje Dona Rosa, chora nas arquibancadas orgulhosa vendo no que a filha se tornou, ao ser reverenciada por Simone Biles, um dos principais nomes da ginástica artística, digo um dos principais, pois hoje o nome de Rebeca Andrade também está no rol das melhores.

Atualmente, a paulista é a atleta com mais medalhas na história dos jogos olímpicos, na marca de seis medalhas, sendo a líder do ranking geral do Brasil. E a última conquista veio depois de ter ficado de fora da final de traves, superar as adversárias para conquistar o pódio e ela superou sendo gigante.

Foi gigante nos saltos, na coreografia, na música ao trazer o funk para Paris, a cidade do amor, ao som de Anitta, ficou contagiada com a energia da brasileira, segurança nos passos e o sorriso, um carisma que só as gigantes entendem.

Ter uma despedida, também é atitude para gigante, talvez a apresentação desta segunda-feira, seja a última de Rebeca Andrade, atleta em entrevista falou que não fará mais as provas do individual geral, que reúne notas de quatro aparelhos. Segundo Rebeca há um desgaste muito forte, para uma atleta que já passou por três cirurgias delicadas no joelho, saber a hora de parar também é um posicionamento gigante, poucos conseguem reconhecer esse momento com tamanha maestria.

A ginasta de 1,55 m, brasileira, negra se tornou a maior atleta olímpica brasileira, inspiração para milhares de crianças que pretendem seguir o caminho. Se os brasileiros estavam carentes de ídolos, podemos mudar esse discurso, pois temos uma gigante que nos orgulha ao erguer a bandeira do Brasil.

CONFIRA EPISÓDIO DO ELAS NO ESPORTE:

