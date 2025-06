Até onde pode chegar a sua fé quando se trata de futebol?

Muitos torcedores acreditam que a fé pode virar uma situação de jogo, aos 45, aos 47..."Deus das viradas" improváveis, os mais místicos colocaram a fé em jogo. Outros tratam os seus clubes como uma religião, seguem rituais, pagam promessas, têm até superstições para que os resultados combinem.

Agora vocês já imaginariam que o Papa Leão XIV poderia abençoar os dois representantes do futebol cearense?

Olha aonde a fé pode chegar!

O casal Estefânio Melo e Raquel Maciel provaram que a fé, o amor e futebol podem ser parceiros em uma jornada emocionante.

Recém-casados, eles foram até o Vaticano, em uma audiência geral para receber a bênção do pontíficie. E mais, após o momento religioso, eles presentearam o Papa LeãoXIV com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, junto com a bandeira brasileira, e as camisas dos clubes cearenses para que torcem.

Ceará e Fortaleza abençoados pelo novo papa. Já imaginaram?

O casal não perdeu a oportunidade, Estefânio, que é sócio-torcedor do Ceará Sporting Club, e Raquel, que é torcedora do Fortaleza Esporte Clube.

“Entregamos os presentes e eu disse que os clubes eram rivais, mas que precisam da benção de Deus para seus objetivos, e os comparei com os clubes que o Papa conhece.” Revela Estefânio.

Já Raquel, ao entregar a camisa do seu time do coração, explicou ao Pontífice que o mascote do clube é um leão.





Missão cumprida e a verdadeira mensagem do futebol: A paz!

Paz na família, paz nos estádios, a paz no futebol!