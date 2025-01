David Luiz no Leão, será uma boa torcedor?

A pergunta que divide opiniões, pelo sim ou pelo não, David Luiz ainda é um grande nome no futebol brasileiro, apesar de não ter terminado em alta a temporada passada.

Analisando pelo aspecto positivo, o zagueiro traz na bagagem um currículo extenso, uma trajetória vitoriosa, com títulos e é nesse detalhe que o Fortaleza também se apega: a busca por títulos. Ano passado o tricolor do Pici conquistou apenas o Nordestão, mas a temporada foi de encher os olhos e orgulho para o torcedor.

Esse ano, 5 competições a disputar, a exigência aumenta, entre as disputas, a mais temida, para alguns: Libertadores. E de título da Liberta, David Luiz sabe bem o caminho das pedras, o zagueiro foi campeão do torneio em 2022, pelo Flamengo, vale a pena lembrar também das conquistas na Europa, como Premier League, Copa da Inglaterra, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Campeonato Francês, tudo registrado no currículo do jogador. Vestir amarelinha também fez parte da história do zagueiro, foram 57 jogos, entre 2010 e 2017.

Se o torcedor observar por essa ótica, excelente contratação, principalmente para um time que se desafia em busca de título. Mas por outro lado qual seria o custo de um jogador com todo esse currículo?

David Luiz vem do Flamengo, um salário provavelmente fora da realidade dos atletas do tricolor, será que o zagueiro concordaria em reduzir? Pelo que já foi visto em negociações, o Fortaleza não tem hábito de fazer "extravagâncias" nas contratações. Todo trabalho é cauteloso e como os dirigentes costumam anunciar "bom para os dois lados".

Além do salário, o elenco. Para posição, Vojvoda tem 5 opções, lembrando que o Fortaleza tem um calendário extenso, a quantidade de jogadores não seria problema para os planos do técnico.

O que resta agora é o torcedor esperar o anúncio e depois aguardar o que o multicampeão David Luiz pode acrescentar no sistema defensivo do Leão.