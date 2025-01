Fortaleza encaminha contratação de zagueiro David Luiz, ex-Flamengo

O Fortaleza encaminhou a contratação do zagueiro David Luiz. Livre no mercado após não renovar contrato com o Flamengo, o atleta de 37 anos está em tratativas finais para ser anunciado como novo reforço do time cearense. No fim de 2024, inclusive, participou de uma atividade no Pici ao lado do CEO do clube, Marcelo Paz, nas férias.

Para fechar o acordo, o Leão superou uma concorrência no mercado. O staff do defensor alegou que equipes nacionais, como Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, além de opções do exterior, como Áustria Viena, da Áustria, e Olympiakos, da Grécia, também demonstraram interesse na contratação.

Internamente, o atleta é visto com um perfil técnico positivo, além de um currículo muito vitorioso e experiente, com potencial de elevar o nível dos demais jogadores do elenco. Para a posição, o treinador Juan Pablo Vojvoda conta com quatro opções: os argentinos Brítez e Cardona, o chileno Kuscevic, além de Titi. Há uma negociação também para a contratação do também argentino Gastón Ávila, do Ajax-HOL.

Em dezembro, diante das especulações sobre a possibilidade de contratação, Marcelo Paz elogiou o zagueiro durante entrevista ao Central do Mercado, do ge.“Tive o prazer de conhecê-lo desde o ano passado, se criou um laço de amizade e respeito. Temos um bom contato, ele costuma passar as férias em Fortaleza, então surgiu a especulação. É um grande atleta, com uma carreira gigante que teve Benfica-POR, Chelsea-ING, Arsenal-ING, PSG-FRA e Flamengo, além de Copa do Mundo. [...] O David é um cidadão, uma liderança incrível, nível intelectual alto, melhora jogadores, tem uma visão grande, uma mentalidade vencedora, certamente vai se empregar”, destacou o dirigente.

Temporada de 2024

Em 2024, David Luiz disputou 36 partidas, com três gols marcados. Se alternando entre titular e reserva, participou das conquistas do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil na atual temporada. Com uma carreira muito vitoriosa, encerrou passagem pelo time rubro-negro após quatro anos.

Revelado no Vitória-BA e com presença constante na Seleção Brasileira, o zagueiro tem passagens por gigantes do futebol mundial como Benfica, de Portugal, Paris Saint-Germain (PSG), da França, e Chelsea e Arsenal, da Inglaterra.