Fortaleza avança em contratação de zagueiro argentino Gaston Ávila, do Ajax

O Fortaleza tem negociação avançada com o zagueiro argentino Gastón Ávila, do Ajax-HOL. O time mantém tratativas para fechar a operação por empréstimo de um ano, com opção de compra. A informação foi divulgada inicialmente pelo Glória e Tradição e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com 23 anos, o defensor é tido como muito promissor e tem alto valor de mercado. Em 2023, o Ajax-HOL desembolsou € 12 milhões (aproximadamente R$ 70 milhões na época) para a contração junto ao Royal Antwerp-BEL, em contrato até 2028. O atleta foi revelado pelo Boca Juniors-ARG.

Por conta do status do reforço, a negociação exige uma engenharia financeira e também uma composição de negócio mais arrojada, que é debatida internamente entre as partes. Assim, o Leão deseja recuperá-lo, mas também firmar um valor factível em caso de permanência em definitivo.

Os moldes do acordo são mantidos em sigilo. O contraponto de Gastón é a parte física: em janeiro de 2024, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou ausente da a temporada, retornando nos últimos dias. Ao todo, fez oito jogos desde a chegada ao Ajax-HOL, que é especialista em scout e busca de jovens promissores.

No momento, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda apresenta quatro opções para o setor no Fortaleza: os argentinos Brítez e Cardona, o brasileiro Titi e o chileno Kuscevic - que teve processo de compra concluído com o Coritiba. Além disso, tem interesse em David Luiz, livre no mercado.