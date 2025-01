Fortaleza tem concorrência de cinco times por David Luiz, que pede tempo para decidir

O Fortaleza mantém conversas com o zagueiro David Luiz, alvo do Tricolor do Pici para a temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que outras cinco equipes tentam a contratação do zagueiro, que pediu alguns dias para pensar e tomar uma decisão.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, David Luiz e seu staff deverão escolher entre as propostas de Fortaleza, Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. O jogador está ouvindo os clubes e pensando antes de definir o seu próximo destino.

Legenda: David Luiz foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2024 Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Ainda segundo apuração do Diário do Nordeste, Áustria Viena, da Áustria, e Olympiakos, da Grécia, também mantém conversas com David Luiz. Apesar das boas oportunidades de mercado, o jogador deve preferir seguir no Brasil por conta da família.

David Luiz tem 37 anos e está livre no mercado após encerrar seu contrato com o Flamengo ao final da temporada 2024. Ele esteve recentemente em Fortaleza e disputou um jogo festivo no Pici, na sede do Fortaleza.