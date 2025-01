Tirol encerra participação na Copinha com vitória e Ferrovário com derrota

Tirol e Ferroviário se despediram da Copa São Paulo de Futebol Junior nesta quinta-feira (9). O Coruja venceu o Jaciobá por 2 a 0, gols de Cléber Lucas, aos 27 do 1º tempo e Pentecoste já nos acréscimos do 2º tempo, encerrando a competição com vitória.

O Tirol foi 3º do grupo 7 com 4 pontos. Os classificados foram Ferroviária (7 pontos) e Santos (6).

Legenda: O Tirol conquistou 4 pontos em 3 jogos na 1ª Fase da Copinha Foto: @jdutrafotos

Ferroviário perde

Já o Ferroviário se despediu com derrota. O Ferrão perdeu para o Mazagão por 2 a 1, caindo na 1ª fase sem pontuar, com 3 derrotas.

O gol do coral foi marcado por Tiago Pulga, aos 13 do 1º tempo, mas João e Kauan, marcaram para o time do Amapá.

Com o resultado, o Peixe foi o último do Grupo 17 sem pontuar. Os classificados foram Audax Osasco e Athletico/PR.