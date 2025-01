Ronaldinho Gaúcho disputará jogo beneficente em Fortaleza; veja data e local

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho disputará uma partida de futebol beneficente em Fortaleza em 2025. No dia 20 de abril, acontecerá a quinta edição do Jogo da Alegria de Ronaldinho, no estádio Presidente Vargas (PV).

O evento será realizado na véspera do feriado de Tiradentes e promoverá uma ação beneficente na temática da Páscoa. A expectativa é que dezenas de toneladas de alimentos sejam arrecadadas no jogo beneficente.

De acordo com a organização do evento, “a partida reunirá grandes astros do futebol e entretenimento. O Jogo da Alegria é dividido em dois momentos com a disputa entre mulheres e o futebol masculino com Ronaldinho capitaneando uma das equipes”.