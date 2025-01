Copa do Nordeste: formato é mudado e primeira fase não terá Clássico-Rei; veja como fica

A definição dos grupos da Copa do Nordeste de 2025 ocorrerá no dia 14 de janeiro, no Rio de Janeiro, e a CBF divulgou, nesta quinta-feira (9), os potes e as diretrizes do sorteio. Com as alterações no formato do sistema de disputa, a fase inicial do torneio terá apenas um clássico regional e será do futebol cearense.

Nesta edição da Copa do Nordeste, os jogos da primeira fase não serão mais de times do Grupo A contra times do grupo B, mas sim com os clubes se enfrentando dentro do grupo em que estão, com apenas rodadas de ida. Uma das regras do sorteio é que os dois melhores times ranqueados pela CBF de cada estado devem ficar em grupos diferentes, o que elimina a maioria dos clássicos locais dentro do torneio na etapa inicial.

Os estados do Ceará e Bahia possuem três equipes no Nordestão, mas o terceiro melhor ranqueado entre os baianos é a Juazeirense-BA, que avançou da fase preliminar, mas que não faz clássico com Bahia ou Vitória, que são os outros representantes do Estado.

Pelo futebol cearense, no entanto, o terceiro representante é o Ferroviário, que também avançou da etapa preliminar, e o Tubarão faz o Clássico das Cores com o Fortaleza e o Clássico da Paz com o Ceará, garantindo pelo menos um “derby” local na chamada fase de grupos da Copa do Nordeste.

Formato do sorteio

A dinâmica do sorteio da Copa do Nordeste será simples. Os 16 times classificados foram divididos em quatro potes com quatro times em cada, sendo os quatro melhores ranqueados ocupando o pote 1 e seguindo essa mesma sequência até o pote 4.

A sequência do sorteio dos potes também seguirá do 1 até o 4, cada um por vez. O primeiro clube sorteado vai para o grupo A, o segundo para o B e o processo se repetirá até acabarem os clubes daquele pote.

À medida que um clube de um Estado que tem mais de um representante for sorteado para um pote, o segundo melhor representante daquele Estado no ranking vai diretamente para o outro grupo, mesmo que o pote em que ele está ainda não tenha passado pelo sorteio.

Os potes estão definidos da seguinte forma: