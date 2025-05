Aylon volta a ser relacionado no Ceará e Fernandinho se aproxima de retorno

O atacante Aylon voltou a ser relacionado no Ceará após um período afastado por conta de lesão. Ele está no banco de reservas na partida contra o Sport, neste sábado (17), pela nona rodada da Série A do Brasileirão 2025.

Fernandinho, outro jogador de ataque e que também está em tratamento de lesão no departamento médico do Ceará, entrou na fase inicial de transição e se aproximou de um retorno aos gramados. Ele passou por uma cirurgia no ombro.

Outros jogadores que ainda estão no departamento médico do Ceará são Bruno Ferreira, Richard, Richardson e Luiz Otávio.