São Paulo x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado (17), às 21h (de Brasília), São Paulo e Grêmio se enfrentam no estádio Morumbis, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma classificação antecipada às oitavas de final da Conmebol Libertadores, o Tricolor Paulista tenta embalar também no cenário nacional.

A situação das duas equipes no Brasileirão é semelhante: ambas somam 9 pontos e vivem um momento de instabilidade. O São Paulo ocupa a 16ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio aparece logo acima, em 15º.

Além do desafio na tabela, o time gaúcho também carrega um tabu: não vence o São Paulo no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro desde 2013. De lá pra cá, foram 11 confrontos no estádio, com cinco vitórias do São Paulo e seis empates.

Onde assistir

SporTV (TV por assinatura)

Premiere (pay-per-view)

Palpites

Prováveis escalações

São Paulo

Rafael; Cédric, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Lucas Ferreira e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Zubeldia.

Grêmio

Volpi; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Ronald e Monsalve; Cristian Olivera, Arezo e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)