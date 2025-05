Pedro Raul posta foto de tratamento no gelo após lesão em jogo do Ceará; veja

O centroavante Pedro Raul, do Ceará, sofreu uma lesão no tornozelo na partida contra o Sport, neste sábado (17), na Arena Castelão. Ele precisou ser substituído no intervalo do confronto, para a entrada de Lelê.

Através de seu perfil nas redes sociais, Pedro Raul mostrou uma foto de seu tornozelo em um tratamento com gelo, na tentativa de acelerar o processo de recuperação.

Legenda: Pedro Raul posta foto de tratamento no gelo após lesão em jogo do Ceará Foto: Reprodução/Redes sociais

“Em lance no primeiro tempo, camisa 9 alvinegro sofreu pancada no tornozelo esquerdo e, por este motivo, foi substituído no intervalo de jogo”, explicou o Ceará através de sua assessoria de comunicação.