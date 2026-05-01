Ceará registra déficit de R$ 85,8 milhões em 2025, aponta documento contábil do clube

O Ceará Sporting Club registrou déficit de R$ 85,8 milhões no exercício da temporada de 2025. O valor foi exposto pelo clube, nesta sexta-feira (2), através de demonstração contábil produzida por um grupo de auditorias independentes. O torcedor tem acesso no portal da transparência da equipe.

No parecer, o valor total de prejuízo é de: R$ 85.836.550,38. Em um balanço simplificado, significa que os gastos atribuídos à agremiação no último ano foram superiores às receitas que foram obtidas.

Segundo o documento, “a instabilidade econômico-financeira do período foi resultado de investimentos substanciais realizados no departamento de futebol, com o objetivo de fortalecer o elenco profissional para a temporada. Esses investimentos, focados no atingimento dos objetivos estratégicos do clube, impactaram negativamente os indicadores financeiros”, aponta um trecho.

O relatório também indica que “a administração identificou ações para buscar o reequilíbrio das finanças, com ênfase na redução dos passivos de curto prazo, principalmente empréstimos e tributos. Contudo, o desempenho esportivo abaixo do esperado ao final da temporada, culminando no rebaixamento, agravou o cenário econômico-financeiro do clube”, exigindo ajustes em 2026.

Logo, a conclusão do raio-x financeiro do Vovô é que “o atual cenário econômico-financeiro, embora sensível, seja temporário, devido às ações já mapeadas e em implementação”, conforme documento.

Vale ressaltar que as contas de 2025 do Ceará ainda não foram aprovadas. A apresentação do parecer contábil é um passo em prol da transparência junto aos conselheiros, que devem votar sobre a questão em uma assembleia geral organizada pelo Conselho Deliberativo posteriormente.