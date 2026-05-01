Com seis no DM, Ceará embarca com 22 jogadores para jogo com Sport; veja lista

A delegação do Ceará embarcou, na manhã desta sexta-feira (1º), para Recife/PE, onde encara o Sport no domingo (3), às 18h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro. O técnico Mozart relaciou 22 atletas e seguiu sem incluir o meia Matheusinho, que não foi relacionado, conforme a apuração do Canal do Vozão.

O atleta, que tem passagem pelo Leão da Ilha, está no departamento médico com um edema na posterior da coxa esquerda. Os demais atletas fora do confronto são: o goleiro Richard, os zagueiros Luiz Otávio e Ronald, além do atacante Wendel. Por conta de uma readequação física, o meia Vina também seguiu fora do grupo e não viajou.

A expectativa é de que a comissão técnica promove mudanças no time titular devido ao desgaste intenso na maratona de jogos. Nomes como o volante João Gabriel e o meia Melk podem ganhar espaço. Vale ressaltar que depois do embate em Pernambuco, o grupo viaja na segunda (4) para Salvador/BA, onde encara o Vitória-BA, na quarta (6), às 21h30, no Barradão/BA, em jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste.

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