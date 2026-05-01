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Trump aceita Irã na Copa, mas provoca: 'Eles têm bom time? Difícil acreditar'

O presidente da Fifa confirmou nesta semana que o Irã disputará a Copa do Mundo, mesmo com a guerra contra os Estados Unidos

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:26)
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Legenda: Donald Trump concordou com a participação do Irã na Copa do Mundo
Foto: Mandel Ngan/AFP

Após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantir a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026, o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, desdenhou da força da seleção do país. A declaração foi feita nessa quinta-feira (30).

"Se Gianni disse isso, tudo bem. Sabe de uma coisa? Deixe-os jogar. Eu disse ao Gianni que ele pode fazer o que quiser", comentou o presidente dos Estados Unidos, país em guerra com os iranianos.

A fala de Infantino havia sido feita no 76º Congresso Anual da Fifa, em Vancouver, no Canadá. "É claro que o Irã jogará nos Estados Unidos. Precisamos nos unir e nos conectar com as pessoas", confirmou o presidente da Fifa.

O Irã caiu no Grupo G, ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito. Todos os seus jogos na 1ª fase serão realizados nos Estados Unidos. 

Apesar disso, Donald Trump não desperdiçou a oportunidade de provocar mais uma vez o Irã. "Eles têm um bom time? Seria difícil de acreditar nisso".

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