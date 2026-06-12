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Jogos da Copa do Mundo 2026 de domingo: onde assistir e horário

Confira todas as partidas deste domingo (14)

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Memphis, atacante do Coritnhians, atuando pela Holanda
Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (14). O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

JOGOS DA COPA, DOMINGO (14)

Grupo E

  • Alemanha x Curaçao
  • Local: Houston, nos Estados Unidos
  • Horário: 14h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

Grupo F

  • Holanda x Japão
  • Local: Dallas, nos Estados Unidos
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo E

  • Costa do Marfim x Equador
  • Local: Filadélfia, nos Estados Unidos
  • Horário: 20h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

Grupo F

  • Suécia x Tunísia
  • Local: Monterrey, no México
  • Horário: 23h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

 

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