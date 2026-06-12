Jogos da Copa do Mundo 2026 de domingo: onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (14). O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

JOGOS DA COPA, DOMINGO (14)

Grupo E

Alemanha x Curaçao

Local: Houston, nos Estados Unidos

Houston, nos Estados Unidos Horário: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV

Grupo F

Holanda x Japão

Local: Dallas, nos Estados Unidos

Dallas, nos Estados Unidos Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo E

Costa do Marfim x Equador

Local: Filadélfia, nos Estados Unidos

Filadélfia, nos Estados Unidos Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

Grupo F