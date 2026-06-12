Jogos da Copa do Mundo 2026 de domingo: onde assistir e horário
Confira todas as partidas deste domingo (14)
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (14). O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
JOGOS DA COPA, DOMINGO (14)
Grupo E
- Alemanha x Curaçao
- Local: Houston, nos Estados Unidos
- Horário: 14h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
Grupo F
- Holanda x Japão
- Local: Dallas, nos Estados Unidos
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo E
- Costa do Marfim x Equador
- Local: Filadélfia, nos Estados Unidos
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
Grupo F
- Suécia x Tunísia
- Local: Monterrey, no México
- Horário: 23h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
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