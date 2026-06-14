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Em clima de Copa, torcida brasileira lota travessia da Ponte do Brooklyn nos EUA

O ato deste domingo (14) também contou com torcedores cearenses

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:46)
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Legenda: A torcida brasileira lotou a Ponte do Brooklyn, em Nova York
Foto: Lilian Soares

Os torcedores brasileiros protagonizaram uma grande celebração durante a travessia da Ponte do Brooklyn, em Nova York, nos EUA, na tarde deste domingo (14). Com suporte do Movimento Verde e Amarelo (MBA), a torcida organizada da Seleção Brasileira, diversas pessoas cruzaram a estrutura, que é um dos principais pontos turísticos da região.

O ato foi convocado antes mesmo do resultado da estreia do Brasil, que empatou com Marrocos em 1 a 1, neste sábado (13), na estreia do Mundial. O objetivo é unir brasileiros, como a torcedora Lilian Soares, do Fortaleza, que participou do ato com as cores do país, mas também o escudo do Leão.

A caminhada deve ser a última grande movimentação brasileira na cidade antes do grupo viajar para Filadélfia, sede do 2º confronto da Seleção Brasileira pelo Grupo C. A equipe canarinha encara o Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30, no Lincoln Financial Field, onde busca a primeira vitória no Mundial.

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