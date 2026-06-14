Com novo 7 a 1, Alemanha supera Brasil como seleção com mais gols na Copa do Mundo

A Alemanha ultrapassou o Brasil e se tornou a seleção com mais gols na história da Copa do Mundo. A marca foi obtida neste domingo (14), nos EUA, com a goleada por 7 a 1 contra Curaçao, na estreia da competição, em confronto válido pela 1ª rodada do Grupo E, assumindo o topo desse ranking.

Ao todo, os alemães possuem agora 239 gols, enquanto o time canarinha vem logo atrás, com 238. O detalhe é que essa mudança chega com um placar traumático para o país: 7 a 1 foi o resultado da maior derrota da história brasileira em todos os tempos, logo para a Alemanha, na Copa de 2014.

Outro dado curioso é que a equipe europeia obteve essa marca com dois jogos a menos que o Brasil: 113 x 115. Vale ressaltar que não participaram de dois Mundiais (1930 e 1950), enquanto o time brasileiro é o único que participou de todas as edições, ostentando a marca de cinco títulos.

Seleções com mais gols em Copas do Mundo