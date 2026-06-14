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Com novo 7 a 1, Alemanha supera Brasil como seleção com mais gols na Copa do Mundo

A equipe alemã estreou no Mundial com goleada contra Curaçao

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:01)
Jogada
Legenda: A Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026
Foto: Lars Baron / AFP

A Alemanha ultrapassou o Brasil e se tornou a seleção com mais gols na história da Copa do Mundo. A marca foi obtida neste domingo (14), nos EUA, com a goleada por 7 a 1 contra Curaçao, na estreia da competição, em confronto válido pela 1ª rodada do Grupo E, assumindo o topo desse ranking.

Ao todo, os alemães possuem agora 239 gols, enquanto o time canarinha vem logo atrás, com 238. O detalhe é que essa mudança chega com um placar traumático para o país: 7 a 1 foi o resultado da maior derrota da história brasileira em todos os tempos, logo para a Alemanha, na Copa de 2014.

Outro dado curioso é que a equipe europeia obteve essa marca com dois jogos a menos que o Brasil: 113 x 115. Vale ressaltar que não participaram de dois Mundiais (1930 e 1950), enquanto o time brasileiro é o único que participou de todas as edições, ostentando a marca de cinco títulos.

Seleções com mais gols em Copas do Mundo

  1. Alemanha: 239 gols
  2. Brasi: 238 gols
  3. Argentina: 152 gols
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