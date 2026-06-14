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Holanda x Japão pela Copa do Mundo: veja horário, data e prováveis escalações

A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo F do Mundial

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:37)
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Legenda: O volante De Jong é um dos principais jogadores da seleção da Holanda
Foto: Stefan Koops / AFP

Com momentos positivos, Holanda e Japão se enfrentam pela Copa do Mundo de 2026 neste domingo (14), às 17h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas, nos EUA. O confronto é válido pela 1ª rodada do Grupo F, que tem também o duelo de Suécia x Tunísia, às 20h, no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo na Rede Globo (TV Verdes Mares), sportv, NSports, SBT, ge tv (YouTube) e Cazé TV (YouTube).

Escalações

  • Alemanha | Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen. Técnico: Ronald Koeman.
  • Japão | Zion Suzuki; Itakura, Hiroki e Tomiyasu; Doan, Tanaka, Kamada, Nakamura, Kubo e Junya Ito; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Holanda x Japão | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo F
  • Data: domingo, 14 de junho de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio AT&T, em Dallas, nos EUA
  • Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
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