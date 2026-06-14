Holanda x Japão pela Copa do Mundo: veja horário, data e prováveis escalações

Com momentos positivos, Holanda e Japão se enfrentam pela Copa do Mundo de 2026 neste domingo (14), às 17h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas, nos EUA. O confronto é válido pela 1ª rodada do Grupo F, que tem também o duelo de Suécia x Tunísia, às 20h, no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo na Rede Globo (TV Verdes Mares), sportv, NSports, SBT, ge tv (YouTube) e Cazé TV (YouTube).

Escalações

Alemanha | Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen. Técnico: Ronald Koeman.

| Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen. Técnico: Ronald Koeman. Japão | Zion Suzuki; Itakura, Hiroki e Tomiyasu; Doan, Tanaka, Kamada, Nakamura, Kubo e Junya Ito; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Holanda x Japão | Ficha técnica