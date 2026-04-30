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Ceará tem clássicos nordestinos decisivos em sequência; veja desfalques de Mozart

Vovô enfrenta o Sport, pela Série B, e o Vitória, pela Copa do Nordeste

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:28)
Jogada

O Ceará se prepara para uma sequência de dois jogos muito importantes. O Vovô enfrenta o Sport, pela Série B, no próximo domingo (3), fora de casa, e depois pega o Vitória, no meio de semana, pela Copa do Nordeste, também fora de casa.

Para as duas partidas, o técnico Mozart deve ter baixas importantes. O goleiro Richard e o zagueiro Luiz Otávio devem ter recuperações mais demoradas. Wendel Silva, Matheusinho e Ronald são dúvidas, mas podem perder as duas partidas do Vovô. Vina será poupado contra o Sport.

Assista ao vídeo do Jogada do Vozão desta quinta-feira (30) e saiba mais detalhes sobre os próximos dois jogos do Ceará na temporada.

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