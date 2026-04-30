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Mozart sinaliza uso de atletas menos desgastados para encarar Sport

O treinador destacou a longa sequência de jogos sem folga como fator para uma preparação diferenciada para o duelo da Série B

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 16:26)
Jogada
Legenda: Mozart quer elenco mais inteiro para atuar contra o Sport
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Após a vitória diante do Maranhão, nesta quarta-feira (29), pela Copa do Nordeste, o técnico Mozart fez sinalizações sobre o time para as próximas partidas, em especial o confronto contra o Sport, no próximo domingo (3), pela Série B.

O comandante indicou a possibilidade de utilizar jogadores mais inteiros fisicamente para encarar o Leão da Ilha, em Recife. A decisão está diretamente ligada à sequência intensa de partidas, sem uma semana completa para treinamentos.

“Olha, a gente já vem de uma sequência grande, com 14 jogos seguidos. Estamos com pouco tempo de treino, então o foco tem sido muito mais na recuperação dos jogadores, no descanso. Vou ter todos à disposição no sábado, já em Recife, para preparar bem o time para o Sport. Provavelmente farei algumas modificações por necessidade. Temos dois clássicos regionais seguidos, contra o Sport no domingo e o Vitória na quarta-feira. Então, precisamos entender a recuperação de cada atleta para colocar em campo quem estiver mais inteiro fisicamente”, destacou Mozart.

SEQUÊNCIA LONGE DE CASA

O Ceará segue atuando fora de casa. Após o duelo contra o Maranhão, a equipe encara o Sport e, na sequência, enfrenta o Vitória pelo Nordestão. O retorno ao Castelão está marcado para o dia 9 de maio, quando o time inicia uma série de três jogos como mandante, contra Atlético-GO, Atlético-MG e Fortaleza.

JOVENS FORA PELA CONDIÇÃO DO GRAMADO

Mesmo com a classificação sendo encaminhada na CN, os jovens Giulio e Melk eram opções para o segundo tempo. No entanto, Mozart optou por reforçar o aspecto físico da equipe e explicou a decisão.

“Em relação ao segundo tempo, eu quis fazer algumas trocas para aumentar a força física do time. Nós ficamos discutindo para colocar o Giulio e o Melk, mas o campo, na minha opinião, não permitia as características desses jogadores, pelo fato de realmente estar muito pesado”, completou o técnico.

MATHEUS ARAÚJO ARTILHEIRO

Vivendo fase de artilheiro, Matheus Araújo chegou ao seu sétimo gol na temporada. O meia atingiu a mesma marca de Vina, e os dois dividem a artilharia do time em 2026. Mozart gosta de meio-campistas que visitam a área adversária, motivo importante para que o atleta continue figurando no time titular do alvinegro.

“Matheus fez um gol importante. Também é importante que o meia pise na área para fazer gols. Se eu não me engano, o Matheus hoje é o artilheiro da equipe na temporada, fez o sétimo gol.”

 

 

 

 

 

 

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