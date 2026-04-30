Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 30 de abril de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:30)
Jogada
Legenda: Pedrinho, atacante brasileiro, em treinamento pelo Shakhtar Donetsk
Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA (30)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 13h | Al Okhdood x Al Ettifaq | Canal GOAT
  • 15h | Al Kholood x Al Fayha | Bandsports e Esporte na Band (YouTube)

EUROPA LEAGUE (SEMIFINAL)

  • 16h | Nottingham Forest x Aston Villa | CazéTV
  • 16h | Braga x Freiburg | CazéTV

CONFERENCE LEAGUE (SEMIFINAL)

  • 16h | Rayo Vallecano x Strasbourg | CazéTV
  • 16h | Shakhtar Donetsk x Crystal Palace | CazéTV

COPA LIBERTADORES

  • 19h | Bolívar x Fluminense | Paramount+
  • 19h | Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira | ESPN 4 e Disney+
  • 21h | Corinthians x Peñarol | ESPN e Disney+
  • 23h | Independiente Medellín x Cusco | ESPN 3 e Disney+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Vasco x Olimpia | Paramount+
  • 19h | Carabobo x Blooming | Disney+
  • 21h | Tigre x América de Cali | Paramount+
  • 21h30 | RB Bragantino x River Plate | Paramount+
  • 23h | Alianza Atlético x Macará | Paramount+
