Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:30)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA (30)
CAMPEONATO SAUDITA
- 13h | Al Okhdood x Al Ettifaq | Canal GOAT
- 15h | Al Kholood x Al Fayha | Bandsports e Esporte na Band (YouTube)
EUROPA LEAGUE (SEMIFINAL)
- 16h | Nottingham Forest x Aston Villa | CazéTV
- 16h | Braga x Freiburg | CazéTV
CONFERENCE LEAGUE (SEMIFINAL)
- 16h | Rayo Vallecano x Strasbourg | CazéTV
- 16h | Shakhtar Donetsk x Crystal Palace | CazéTV
COPA LIBERTADORES
- 19h | Bolívar x Fluminense | Paramount+
- 19h | Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira | ESPN 4 e Disney+
- 21h | Corinthians x Peñarol | ESPN e Disney+
- 23h | Independiente Medellín x Cusco | ESPN 3 e Disney+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Vasco x Olimpia | Paramount+
- 19h | Carabobo x Blooming | Disney+
- 21h | Tigre x América de Cali | Paramount+
- 21h30 | RB Bragantino x River Plate | Paramount+
- 23h | Alianza Atlético x Macará | Paramount+