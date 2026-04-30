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Ferroviário é goleado pelo ABC e amarga eliminação na Copa do Nordeste

Tubarão da Barra perdeu fora de casa e se despediu do torneio

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 00:31)
Jogada
Legenda: Wallyson fez 3 para o ABC e eliminou o Ferroviário da Copa do Nordeste
Foto: Divulgação / ABC

O Ferroviário está eliminado da Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra entrou em campo contra o ABC com chances de classificação na última rodada da 1ª Fase, mas foi derrotado por 4x1 na Arena das Dunas, em Natal (RN), se despedindo do torneio. 

O Tubarão da Barra precisava ganhar e torcer por um tropeço do Ceará, mas nada deu certo na rodada. Além do Ceará vencer com tranquilidade o Maranhão por 3x1, o Ferroviário sequer fez sua parte.

O Ferrão saiu atrás no placar com gol de pênalti aos 10 minutos do 1º tempo, com Wallyson.

O empate veio aos 11 do 2º tempo com Thalisson, e o time ficou com um jogador a mais dois minutos depois, com expulsão de Geílson.

Mas ao invés de crescer no jogo, o Ferroviário sucumbiu, sofrendo 3 gols: dois de Wallyson e um de Jhosefer, amargando a eliminação.

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