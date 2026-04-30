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Corinthians x Peñarol na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 30 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Rodrigo Garro em ação pelo Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Corinthians e Peñarol se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (30), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo E. O jogo será às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Corinthians x Peñarol terá transmissão da ESPN e Disney+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Vitinho e Yuri Alberto Técnico: Fernando Diniz

Peñarol 

Britos; González, Lemos, Ferreira e Olivera; Trindade, Fernández, Remedi e Darias; Angulo e Arezo.Técnico: Diego Aguirre

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Peñarol 

Data e hora: 30 de abril, às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

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