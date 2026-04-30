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Carpini brinca com Rodrigo após classificação do Fortaleza: 'servir o prato do Vitinho'

O técnico celebrou a vitória tricolor por 2 a 0 contra o Sport na Copa do Nordeste

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
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O técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, brincou com o volante Rodrigo após a classificação tricolor às quartas de final da Copa do Nordeste. Em um jogo dramático na Arena Castelão, a vaga foi conquistada com dois gols nos acréscimos, mas contou com um lance incrível perdido pelo meio-campo aos 50 minutos, quando o placar era 1 a 0 - e o Leão precisava de mais um, que foi marcado pelo atacante Vitinho aos 52 minutos do 2º tempo.

"Para o Rodrigo, acho que foi um misto de emoção e alívio. Acho que agora ele tem que servir o prato do Vitinho, de almoço, de jantar, pegar café, água... Eu brinquei com ele no vestiário sobre isso, mas é grupo, ele tentou fazer o melhor, fazer o gol, mas a gente sabia que o peso seria grande para todos nós, e para ele também, que teve a oportunidade de fazer. Acho que ele fez um jogo muito bom, ele e o Sasha, que entraram no 2º tempo e fizeram o nosso time jogar", declarou.

Além disso, o comandante também pediu mais apoio da torcida no próximo jogo em casa. No sábado (2), a equipe cearense encara o Goiás, às 20h30, na Arena Castelão, pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro

Na classificação, o Leão está na vice-liderança, com 11 pontos, apenas um atrás do líder Vila Nova, enquanto o Goiás é o 16º, com sete. No Nordestão, visita o Confiança-SE em jogo único, fora de casa, pelas quartas de final. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou as datas e horários, mas o calendário base indicava que os duelos seriam entre os dias 6 e 7 de maio.

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