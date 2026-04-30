Enem 2026: prazo para pedido de isenção termina nesta quinta-feira (30); veja como fazer

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 termina nesta quinta-feira (30). O período originalmente terminaria em 24 de abril, mas foi prorrogado em uma semana.

A data limite também se aplica para aqueles candidatos que precisam justificar a ausência na edição do ano passado para participar gratuitamente desta edição.

O pedido de isenção, bem como a justificativa de ausência, devem ser feitos até às 23h59 pela Página do Participante, utilizando o login único do gov.br. Caso o candidato tenha esquecido a senha, será possível recuperá-la seguindo as orientações do próprio site.

O resultado das solicitações será divulgado no dia 13 de maio. Após o período de recursos, o resultado final está previsto para 25 de maio.

Quem pode pedir a isenção da taxa?

Conforme o edital disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC), têm direito à gratuidade os candidatos que se encaixem em pelo menos um dos seguintes perfis:

Estar matriculado no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2025;

Ter concluído todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em instituição privada, desde que a renda familiar per capita seja de até um salário mínimo e meio;

Fazer parte de uma família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

Ser beneficiário do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Todos os estudantes concluintes do ensino médio em escola pública devem solicitar a isenção.

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O sucesso em conseguir a isenção ou em jusfificar a ausência na edição passada não garante o cadastro para realizar o Enem 2026. Independente dos dois pedidos, os candidatos precisarão fazer a inscrição no Enem conforme cronograma que ainda será divulgado pelo MEC.

O edital também informa que, a partir deste ano, será possível solicitar tratamento por nome social já no ato do pedido de inscrição. Vale ressaltar que o nome deve constar no cadastro da Receita Federal.

Confira cronograma de isenção do Enem 2026