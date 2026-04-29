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MPCE cobra esclarecimentos após desabamento de hotel em Tianguá

Órgãos devem informar providências tomadas após colapso que deixou uma pessoa morta.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Hotel que desabou em Tianguá.
Legenda: Prédio de três andares e 36 apartamentos não teria resistido às fortes chuvas no município e colapsou.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu esclarecimentos de instituições públicas, nesta terça-feira (28), sobre o desabamento do Hotel São Francisco, ocorrido na última segunda-feira (27) em Tianguá, na Serra da Ibiapaba.

O objetivo é entender as causas do desmoronamento e acompanhar as providências adotadas para evitar possíveis riscos da estrutura que permanece de pé à população.

Foram notificados pela 4ª Promotoria de Justiça de Tianguá a Secretaria de Infraestrutura da cidade, a Procuradoria Municipal, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros do Ceará e a Vigilância Sanitária.

Entre os dados solicitados pelo MPCE, estão a existência de alvará de construção e do Auto de Vistoria dos Bombeiros; a identificação de outras vítimas do desabamento; e a avaliação de risco quanto à estrutura do imóvel que permaneceu.

Os órgãos têm um prazo de 10 dias para informar ao órgão ministerial as providências adotadas. 

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O prédio do hotel São Francisco, que possuía três andares e 36 apartamentos, não teria resistido às fortes chuvas no Município e colapsou, deixando uma pessoa morta. O desabamento ainda causou danos a uma residência vizinha e à fiação de postes. 

O governador Elmano de Freitas (PT), que esteve no local no mesmo dia do desabamento, afirmou que o restante do edifício deve ser demolida por riscos à população do entorno. 

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual acrescentou que o Governo atuará em conjunto com a gestão municipal para minimizar os impactos do desabamento. "Efetivamente tivemos essa situação e vamos agora trabalhar muito de mãos dadas com o prefeito Alex [Nunes]".

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