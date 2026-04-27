Homem morto em desabamento de hotel morava em SP e estava em Tianguá a trabalho

A vítima do desabamento de parte do Hotel São Francisco, em Tianguá, na manhã desta segunda-feira (27), foi identificada como Ítalo Dantas da Silva, de 29 anos. Segundo apuração da TV Verdes Mares, o homem, que faleceu ainda no local do ocorrido, era natural do Recife, em Pernambuco.

Outras duas pessoas ficaram feridas no desabamento, registrado, conforme relato de testemunhas, por volta das 5h30. A parte do imóvel que cedeu possuía três andares e 36 apartamentos, chegando a deixar escombros que atingiram uma pequena residência nas proximidades.

O jovem, ainda conforme informações da TV Verdes Mares, morava em São Paulo e havia viajado até Tianguá para realizar um trabalho de informática em uma clínica de saúde na região cearense.

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As equipes de resgate relatam que Ítalo era hóspede do hotel e estava dentro dele quando o desabamento ocorreu. Funcionários e outros hóspedes também estavam no local quando a estrutura foi comprometida.

Prefeitura lamentou o ocorrido

O prefeito de Tianguá, Alex Nunes, se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido, expressando solidariedade às pessoas afetadas e destacando que as equipes municipais estão mobilizadas para prestar apoio. "Seguimos acompanhando de perto", afirmou.

Por conta do ocorrido na Avenida Jacques Nunes, o tráfego de veículos na via foi bloqueado pelas forças de segurança.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Ceará e de outros órgãos de segurança seguem no local realizando buscas para saber se outras vítimas estão sob os destroços.

Até o momento, informações preliminares indicam que o desabamento ocorreu após as fortes chuvas registradas em Tianguá nas últimas horas.

Hotel cita 'incidente estrutural'

A direção do Hotel São Francisco usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso e classificou o desabamento do prédio como um "incidente estrutural".

"Pedimos que todos os hóspedes com reservas entrem em contato através dos nossos canais de atendimento para solicitar informações ou estorno dos valores pagos", concluiu o posicionamento, citando a suspensão de todas as atividades temporariamente.