Hotel desaba em Tianguá e deixa ao menos uma pessoa morta

Parte do Hotel São Francisco, localizado no município de Tianguá (CE), desabou e ocasionou a morte de uma pessoa, na manhã desta segunda-feira (27). O imóvel fica na Avenida Jacques Nunes e — segundo relatos de moradores — o incidente ocorreu por volta das 5h30.

A parte do prédio que desabou contava com três andares e 36 apartamentos. Escombros chegaram a atingir uma pequena residência, além da fiação de postes.

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Durante as buscas nos escombros, o Corpo de Bombeiros localizou uma vítima do sexo masculino. Equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito ainda no local, ensejando acionamento da Perícia Forense e do rabecão para os procedimentos legais.

Legenda: Uma pessoa morreu no desabamento do prédio. Foto: @carlosalbertoapresenta

O Corpo de Bombeiros mobilizou ainda reforço operacional, com equipes, viaturas e equipamentos especializados deslocados de Sobral para apoio às ações em Tianguá.

Prefeitura lamentou morte

O prefeito de Tianguá, Alex Nunes, se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido. Em publicação, ele expressou solidariedade às pessoas afetadas e destacou que as equipes municipais estão mobilizadas para prestar apoio. “Seguimos acompanhando de perto”, afirmou.

Por conta do ocorrido, o tráfego de veículos na Avenida Jacques Nunes foi bloqueado pelas forças de segurança.