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Chuvas intensas em Jericoacoara alagam vila e afetam turismo; veja imagens

A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara bloqueou algumas vias na manhã deste domingo (26) para realizar reparos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

Chuvas intensas deixaram as ruas da vila de Jericoacoara, no Ceará, alagadas no último sábado (25). O turismo da praia, uma das mais visitadas do Nordeste, foi afetado. 

Vídeos gravados por moradores e guias turísticos mostram parte da vila 'transformada em rio' e diversos carros atolados.

Algumas das ruas de principal circulação da vila registraram correnteza forte. 

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) havia divulgado previsão de chuvas mais intensas entre sexta-feira (24) e sábado para diversas localidades do Ceará. 

Montagem de fotos de ruas de Jericoacoara, no Ceará, alagadas após chuvas intensas.
Legenda: Chuvas intensas deixaram ruas de Jericoacoara alagadas neste sábado (25).
Foto: Reprodução/Instagram.

A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara bloqueou algumas vias na manhã deste domingo (26) para realizar reparos nas ruas com tratores. Veja os pontos bloqueados:

  • Rua Principal (da Rua do Forró até a Rua São Francisco);
  • Rua da Matriz (da esquina do Vila Terra Viva até o Hotel Hurricane).

Bruno Cesar, que trabalha com turismo em Jericoacoara desde 2016, contou que a chuva forte tornou a circulação na região perigosa.

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"A força da água vai levando a areia das ruas, formando vários buracos e valas, que foi onde buggys e caminhonetes ficaram presos ou atolados", disse.

O caminho de Jijoca de Jericoacoara até a vila de Jeri foi bastante prejudicado. 

Segundo o guia, chuvas intensas ocorrem com certa frequência e levam ao cancelamento de passeios, além da necessidade de consertar os carros 4x4.

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