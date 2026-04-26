Chuvas intensas em Jericoacoara alagam vila e afetam turismo; veja imagens
A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara bloqueou algumas vias na manhã deste domingo (26) para realizar reparos.
Chuvas intensas deixaram as ruas da vila de Jericoacoara, no Ceará, alagadas no último sábado (25). O turismo da praia, uma das mais visitadas do Nordeste, foi afetado.
Vídeos gravados por moradores e guias turísticos mostram parte da vila 'transformada em rio' e diversos carros atolados.
Algumas das ruas de principal circulação da vila registraram correnteza forte.
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) havia divulgado previsão de chuvas mais intensas entre sexta-feira (24) e sábado para diversas localidades do Ceará.
A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara bloqueou algumas vias na manhã deste domingo (26) para realizar reparos nas ruas com tratores. Veja os pontos bloqueados:
- Rua Principal (da Rua do Forró até a Rua São Francisco);
- Rua da Matriz (da esquina do Vila Terra Viva até o Hotel Hurricane).
Bruno Cesar, que trabalha com turismo em Jericoacoara desde 2016, contou que a chuva forte tornou a circulação na região perigosa.
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"A força da água vai levando a areia das ruas, formando vários buracos e valas, que foi onde buggys e caminhonetes ficaram presos ou atolados", disse.
O caminho de Jijoca de Jericoacoara até a vila de Jeri foi bastante prejudicado.
Segundo o guia, chuvas intensas ocorrem com certa frequência e levam ao cancelamento de passeios, além da necessidade de consertar os carros 4x4.