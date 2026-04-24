Falha em freios de trem causa fumaça em estação de metrô em Fortaleza

Uma falha mecânica nos freios de um trem da Linha Sul da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), nesta sexta-feira (24), gerou uma pequena concentração de fumaça e chamou a atenção de usuários.

O caso foi registrado na estação Alto Alegre. Segundo a entidade, havia um mecânico do Metrofor no trem, que atendeu a ocorrência, que foi resolvida em poucos minutos.

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O trem seguiu viagem normal e a Linha Sul segue funcionamento normalmente.

Populares registraram o momento em que a fumaça sobre dos trilhos para o trem e estação. Não há registro de feridos ou qualquer outra intercorrência.