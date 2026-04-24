Falha em freios de trem causa fumaça em estação de metrô em Fortaleza
Ninguém ficou ferido. O trem seguiu viagem normalmente.
Uma falha mecânica nos freios de um trem da Linha Sul da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), nesta sexta-feira (24), gerou uma pequena concentração de fumaça e chamou a atenção de usuários.
O caso foi registrado na estação Alto Alegre. Segundo a entidade, havia um mecânico do Metrofor no trem, que atendeu a ocorrência, que foi resolvida em poucos minutos.
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O trem seguiu viagem normal e a Linha Sul segue funcionamento normalmente.
Populares registraram o momento em que a fumaça sobre dos trilhos para o trem e estação. Não há registro de feridos ou qualquer outra intercorrência.