Após acidente na Praia do Futuro, SPU apreende paramotor e notifica instrutores em Fortaleza

Um dia após uma passageira cair enquanto realizava um voo panorâmico de paramotor na Praia do Futuro, em Fortaleza, a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) realizou, nesta sexta-feira (24), uma ação de fiscalização no local, resultando na apreensão de um equipamento de voo e na notificação de quatro instrutores.

Embora seja uma atividade comercial comum no litoral da Capital, a prática de voar nesses veículos ultraleves é proibida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em algumas áreas. Os equipamentos podem ser usados apenas em voos de instrução, desde que sejam longe de locais densamente povoados, aglomerados rurais, aglomeração de pessoas, áreas proibidas ou restritas.

A vítima do acidente de quinta-feira (23) precisou de atendimento médico na Praia do Futuro. A aeronave em que ela era transportada fez um pouso forçado. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar a mulher deitada sobre o calçadão, enquanto parece estar desconfortável.

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O superintendente da SPU no Ceará, Fábio Galvão, detalhou que esse foi o quarto acidente envolvendo veículos ultraleves registrado nos quatro primeiros meses de 2026 no território cearense, especialmente na Praia do Futuro.

As ocorrências reforçaram a urgência da realização de uma operação de fiscalização em Fortaleza. Então, nesta manhã, em parceria com a Anac e apoio de agentes das polícias Militar e Federal, a instituição apreendeu em flagrante um paramotor e notificou quatro instrutores.

No Ceará, somente áreas específicas no Porto das Dunas, em Aquiraz, e nas cidades de Sobral e de Canoa Quebrada possuem espaços regulados para voo de veículos ultraleves. Fábio Galvão ressalta que, mesmo em locais autorizados, não são permitidos voos panorâmicos turísticos, apenas de instrução — espécie de aula experimental, que pode ser paga, sem compromisso de continuação no esporte.

Somente nesses locais, as pessoas, procurando instrutores credenciados na Anac, podem solicitar voo de instrução. Voos panorâmicos, só para lazer, não pode. E também tem que ter um seguro em cada voo." Fábio Galvão Superintendente da SPU no Ceará

Em casos de descumprimento das regras, os infratores estão sujeitos a diversas penalidades, desde multas até processos criminais.

No caso da ação desta sexta, Fábio detalha o que pode acontecer: "A Anac vai notificá-los para que possam fazer as suas defesas, comprovarem a posse legítima dos equipamentos [apreendidos] com notas fiscais e provarem que podem exercer a instrução de voo. Se eles comprovarem, a Anac fará um termo de entrega para que esses equipamentos sejam usados somente nas áreas permitidas."

Acidente na Praia do Futuro

Ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros informou que prestou atendimento pré-hospitalar à passageira, que teria machucado a região pélvica devido ao impacto. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde e não há dados atualizados sobre o seu atual estado de saúde.

O piloto que conduzia o paramotor não precisou de atendimento emergencial, sendo conduzido à delegacia responsável para os procedimentos cabíveis, acrescentou a corporação.

*Estagiária sob supervisão das jornalistas Dahiana Araújo e Mariana Lazari.