Programa CNH Popular chega a cinco cidades do Ceará neste fim de semana; veja quais

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará, neste sábado (25) e no domingo (26), atendimentos dos candidatos aprovados na edição 2025 do programa CNH Popular em mais cinco municípios do Estado.

As cidades contempladas nesta etapa são: Salitre, Pedra Branca, Icapuí, Palhano e Itaiçaba.

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Documentos obrigatórios

Para dar início ao processo, os candidatos com inscrição aprovada precisam realizar o agendamento no Centro de Formação de Condutores (autoescola), pelo site oficial do Detran-CE, acessando a “Central de Serviços” e selecionando a opção “Habilitação – CNH Popular”.

Após essa etapa, no dia agendado, o inscrito deve apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço (ou declaração de residência).

Os candidatos deverão comparecer às comissões que o órgão realizará em cada cidade. Na ocasião, serão entregues os cartões do programa a todos os beneficiários.

Veja locais de atendimento:

Foto: Divulgação Governo do Ceará.

Todo o processo pode ser acompanhado pelo aplicativo Meu Detran CE, disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store.

O Detran informará os próximos municípios que serão atendidos por meio de seu site oficial e de suas redes sociais.