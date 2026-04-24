Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Programa CNH Popular chega a cinco cidades do Ceará neste fim de semana; veja quais

Aprovados no processo precisam realizar o agendamento no site oficial do Detran-CE.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Atendimento Detran-CE
Legenda: Atendimentos acontecem neste sábado (25) e no domingo (26).
Foto: Divulgação Detran-CE

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará, neste sábado (25) e no domingo (26), atendimentos dos candidatos aprovados na edição 2025 do programa CNH Popular em mais cinco municípios do Estado. 

As cidades contempladas nesta etapa são: Salitre, Pedra Branca, Icapuí, Palhano e Itaiçaba.

Veja também

teaser image
Ceará

Prazo para isenção na inscrição do Enem 2026 termina nesta sexta (24)

teaser image
Ceará

Decon cobra medidas de academias de Fortaleza para segurança de alunos; veja exigências

Documentos obrigatórios 

Para dar início ao processo, os candidatos com inscrição aprovada precisam realizar o agendamento no Centro de Formação de Condutores (autoescola), pelo site oficial do Detran-CE,  acessando a “Central de Serviços” e selecionando a opção “Habilitação – CNH Popular”.

Após essa etapa, no dia agendado, o inscrito deve apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço (ou declaração de residência).

Os candidatos deverão comparecer às comissões que o órgão realizará em cada cidade. Na ocasião, serão entregues os cartões do programa a todos os beneficiários. 

Veja locais de atendimento:

Locais de atendimento.
Foto: Divulgação Governo do Ceará.

Todo o processo pode ser acompanhado pelo aplicativo Meu Detran CE, disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store.

O Detran informará os próximos municípios que serão atendidos por meio de seu site oficial e de suas redes sociais.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Moradores reclamam de mau cheiro de corpos de animais jogando em terreno.
Ceará

Moradores denunciam 'cemitério clandestino' de animais no Parque Dois Irmãos

Animais apresentam avançado estado de decomposição.

João Lima Neto
Há 29 minutos
Atendimento Detran-CE
Ceará

Programa CNH Popular chega a cinco cidades do Ceará neste fim de semana; veja quais

Aprovados no processo precisam realizar o agendamento no site oficial do Detran-CE.

Redação
Há 40 minutos
Imagem em preto e branco de um homem idoso com cabelo grisalho e expressão séria, vestindo terno e gravata, com fundo neutro.
Ceará

Morre jornalista Lúcio Brasileiro, aos 87 anos

Com 70 anos de carreira, Lúcio se destacou por ser o cronista com mais tempo em atividade no mundo.

Redação
Há 1 hora
O objetivo das notificações, segundo o Decon, é assegurar que a atividade física seja realizada com segurança por toda a população.
Ceará

Decon cobra medidas de academias de Fortaleza para segurança de alunos; veja exigências

18 estabelecimentos foram notificados na Capital.

Redação
Há 1 hora
Cadernos Enem.
Ceará

Prazo para isenção na inscrição do Enem 2026 termina nesta sexta (24)

Veja como fazer para solicitar o benefício.

Redação
Há 2 horas
Ceará

300 anos de Fortaleza: conheça 5 pontos que guardam a história da cidade

Praças, farol e casarão mostram formação urbana e memória da capital cearense

Agência de Conteúdo DN
24 de Abril de 2026
entrada da casa da igualdade racial em fortaleza.
Ceará

Fortaleza inaugura primeira Casa da Igualdade Racial do Ceará; veja serviços

Unidade é a segunda do tipo no Brasil e oferece apoio multidisciplinar gratuito para pessoas negras de todas as idades.

Carol Melo e Ana Beatriz Caldas
23 de Abril de 2026
VLT de Fortaleza
Ceará

Fortaleza estuda unificação de tarifas do transporte metropolitano

Projeto-piloto de união entre sistema metroviário e ônibus está em estágio final de desenvolvimento para testes.

Clarice Nascimento e Nicolas Paulino
23 de Abril de 2026
pessoa de costas, vestindo camisa escura, sentada em uma sala de aula.
Ceará

Como o Ceará irá elaborar o novo Plano de Educação e quais serão as prioridades

Com o novo PNE aprovado pelo governo Lula, o Estado precisa agora formular uma lei local que irá estabelecer os rumos da Educação por 10 anos.

Thatiany Nascimento
23 de Abril de 2026
Mulher idosa olha pela janela de sua casa para um terreno coberto por lonas pretas, em um cenário de contraste entre a moradia e o local de obras.
Ceará

Moradores convivem com medo em comunidade na Aerolândia onde parte de muro desabou

Pelo menos 66 casas foram afetadas na Vila Gomes, que é vizinha a obra do Aeroporto de Fortaleza.

Clarice Nascimento e Diego Barbosa
22 de Abril de 2026
Foto de ambulância para ilustrar matéria sobre professor de natação que morreu durante exercício físico em academia de Fortaleza.
Ceará

Professor de hidroginástica morre durante treino de cardio em academia de Fortaleza

Caso foi registrado em uma academia do bairro Parreão.

Bergson Araujo Costa
22 de Abril de 2026
Jucineide da Costa Fernandes, titular da Secretaria Estadual da Educação (Seduc). ela está gesticulando durante uma entrevista.
Ceará

Nova secretária da Educação do CE prevê mudanças no Spaece e quer tempo integral nas 184 cidades

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Jucineide Fernandes fala sobre temas urgentes na Educação e como em 2026 eles devem passar por transformações no Estado.

Thatiany Nascimento
22 de Abril de 2026
Apresentador do BBB fala com expressão séria em estúdio, enquanto participante aparece ao lado chorando e cobrindo o rosto com as mãos após receber notícia emocional dentro da casa.
Dahiana Araújo

Luto no BBB 26: por que julgamos a dor do outro?

O Big Brother Brasil deste ano terminou, mas as perdas que atravessaram Ana Paula e Tadeu Schmidt seguem ecoando.

Dahiana Araújo
22 de Abril de 2026
Ceará

Plano de saúde Best Senior lança promoção de 40% de desconto e expande rede no país

A operadora é focada no público 44+ e garante previsibilidade financeira e rede eficiente em Fortaleza

Agência de Conteúdo DN
22 de Abril de 2026
Placa da Avenida Cecília Meireles em parede azul com grafite de notas musicais. Ao fundo, vista de rua arborizada com poste de energia elétrica e céu nublado.
Ceará

De Cecília Meireles a Franz Kafka: nomes de ruas de Fortaleza recontam transformações da Cidade

Denominação de vias públicas é como uma "seleção de memória" que nem sempre reflete a identidade dos moradores.

Clarice Nascimento
22 de Abril de 2026
Foto de uma rodovia estadual na cidade de Aquiraz, no Ceará. À direita, há condomínios residenciais e o mar. O céu está bastante nublado com nuvens brancas.
Ceará

177 cidades do CE recebem aviso 'laranja' de chuvas intensas; veja locais

Apenas sete municípios não estão na lista.

Redação
21 de Abril de 2026
Imagem mostra casas do povo indígena tapeba alagadas após rio ceará subir em Caucaia, no Ceará.
Ceará

Famílias indígenas ficam desalojadas após Rio Ceará invadir casas em Caucaia

Chuvas intensas dos últimos dias elevaram o nível do curso d’água, que invadiu residências em zona de risco.

Redação
21 de Abril de 2026
Carro passa em poça d'água durante chuva em Fortaleza.
Ceará

Ceará registra chuvas em 112 cidades nesta terça (21), Dia de Tiradentes

Município de Miraíma registrou o maior volume acumulado em 24 horas.

Redação
21 de Abril de 2026
Cratera se abre em Pacajus após erosão do solo e queda de árvore; vídeo
Ceará

Cratera se abre em Pacajus após erosão do solo e queda de árvore; vídeo

Impacto resultou em danos nas redes de água e de drenagem.

Redação
21 de Abril de 2026
ambulancia capotamento bombeiros socorro.
Ceará

Ambulância do Samu capota a caminho de hospital no Ceará

O acidente aconteceu em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza.

Redação
21 de Abril de 2026