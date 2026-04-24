Baleia em decomposição é encontrada encalhada em Fortim

Uma baleia-piloto (Globicephala macrorhynchus) foi encontrada encalhada em estágio inicial de decomposição na praia de Pontal de Maceió, em Fortim, no Litoral Leste do Ceará, na manhã desta sexta-feria (24).

A ONG Aquasis informou ao Diário do Nordeste que foi mobilizada após receber a notificação de um encalhe. Ao chegar ao local, os profissionais constataram que o animal já estava sem vida.

"A equipe realizou os procedimentos de recolhimento do animal e seguirá com a necropsia, exame técnico que poderá ajudar a identificar possíveis causas da morte e reunir mais informações sobre o caso", informou a entidade.

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ONDE FICA FORTIM

Fortim está situado a cerca de 135 km de Fortaleza. O trajeto feito de carro leva aproximadamente 2 horas.

Para chegar à cidade, basta pegar a CE-040, passando pelas cidades de Aquiraz, Pindoretama, Beberibe e no distrito de Sucatinga.