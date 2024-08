Fortim: veja dicas de como chegar e o que fazer na cidade cearense

Localizada no litoral cearense, Fortim é uma das cidades que oferece um refúgio tranquilo para quem busca fugir da agitação da Capital e se conectar com a natureza. Com praias paradisíacas e clima acolhedor, o município oferece também um local propício para a prática de esportes aquáticos e culinária rica em sabores autênticos.

Os visitantes de Fortim podem explorar a beleza natural dos seus arredores, como manguezais e falésias, além de desfrutar de passeios de barco e trilhas que revelam paisagens deslumbrantes. A cidade é um destino encantador para quem busca um equilíbrio entre descanso e aventura, imersão cultural e prazer gastronômico. A seguir, confira dicas para aproveitar o município.

COMO CHEGAR EM FORTIM

Fortim está situado a cerca de 135 km de Fortaleza. O trajeto feito de carro leva aproximadamente 2 horas. Para chegar na cidade, basta pegar a CE-040, passando pelas cidades de Aquiraz, Pindoretama, Beberibe e Sucatinga.

De ônibus, a empresa São Benedito faz viagens diárias em vários horários, com rota que dura aproximadamente 3h. O trecho custa a partir de R$ 38.

O QUE FAZER EM FORTIM

Fortim se destaca por suas praias deslumbrantes e atmosfera serena. As atrações da cidade são ideias para quem busca um refúgio tranquilo e imersivo na natureza, longe das multidões das grandes cidades. Confira a seguir sugestões do que fazer na cidade:

PASSEIO DE BARCO

O rio Jaguaribe é uma das atrações de Fortim. Fazer um passeio de barco pelo curso de água permite apreciar a beleza natural da região de uma perspectiva única.

Durante o passeio, você pode explorar os ecossistemas ribeirinhos e as áreas de vegetação nativa. Seu Neném e Iranildo são dois barqueiros conhecidos na região, que podem ser contatados através das redes sociais.

PONTAL DE MACEIÓ

A Praia de Pontal de Maceió é ideal para quem busca um local tranquilo para se conectar com a natureza, além de proporcionar o encontro do rio Jaguaribe com o mar.

A vegetação e falésias incrementam a paisagem, assim como as grutas. Também é possível fazer passeios de quadriciclo e buggy na região. Não deixe de conhecer o mirante de Pontal de Maceió, um dos melhores pontos da cidade para ver o pôr do sol.

ESPORTES AQUÁTICOS

Fortim também é um destino excelente para praticar esportes aquáticos, especialmente devido aos seus ventos favoráveis e condições ideias para atividades como kitesurf e windsurf.

A Praia da Barra é a mais buscada para a prática das atividades. A ausência de estruturas de barracas e quiosques na região também atraem pessoas em busca de um ambiente tranquilo e calmo.

CULINÁRIA LOCAL

Fortim é um destino que oferece uma rica gastronomia, especialmente para quem aprecia a culinária cearense. A cidade oferece uma variedade de opções, incluindo restaurantes aconchegantes e barracas de praia descontraídas.

Veja as opções com melhores avaliações no TripAdvisor: