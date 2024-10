O que fazer em Fortaleza? Veja programação para aproveitar a Capital cearense

Fortaleza é um destino que encanta por suas belas praias, rica cultura e gastronomia diversificada. Com um clima ensolarado durante a maior parte do ano, a cidade oferece uma infinidade de atividades para todos os gostos.

Desde passeios em suas famosas praias, como a Praia do Futuro, até visitas a museus e feiras de artesanato, há sempre algo novo para explorar. Confira um guia completo sobre o que fazer em Fortaleza.

Pontos turísticos mais visitados

Quem visita Fortaleza, normalmente busca as belas praias da Capital. A Praia do Futuro é uma das mais frequentadas, devido a presença de barracas e restaurantes com estruturas grandiosas. Os estabelecimentos possuem espreguiçadeiras, guarda-sóis, área com piscina, música ao vivo, lojas de artesanato local, além de comidas típicas.

Caminhar pela avenida Beira Mar também é um ótimo programa para quem aproveitar as praias de Fortaleza. O calçadão passa pela Praia de Iracema, Praia do Meireles, Praia do Mucuripe, entre outras.

Além das praias, quem caminha pela Beira Mar encontra o Mercado dos Peixes, Espigões, a Feirinha de Artesanato da Beira Mar, estátuas de Iracema e letreiros com os nomes "Fortaleza" e "Ceará".

Há pessoas que aproveitam o calçadão para praticar exercícios físicos, como andar de bicicleta e correr. Ainda há diversos quiosques espalhados pela orla, onde os turistas podem encontrar uma variedade de alimentos.

Legenda: Espigão do trecho da Av. Rui Barbosa Foto: Natinho Rodrigues

O que fazer em Fortaleza além de praia

Apesar das praias serem um grande atrativo da cidade, há também muitos outros pontos turísticos que agradam diferentes públicos. Confira a lista a seguir.

Arena Castelão;

Casa José de Alencar;

Catedral Metropolitana de Fortaleza;

Centro de Turismo do Ceará (Emcetur);

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura;

Cineteatro São Luiz;

Complexo Cultural Estação das Artes Belchior;

Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção;

Mercado Central;

Mercado dos Pinhões;

Museu da Fotografia;

Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque;

Museu da Indústria;

Parque do Cocó;

Passeio Público (Praça dos Mártires);

Ponte dos Ingleses;

Praça do Ferreira;

Theatro José de Alencar (TJA).

Legenda: Catedral Metropolitana de Fortaleza está localizada no Centro da cidade Foto: Fabiane de Paula

Onde ir durante o dia

Pela manhã, aproveite o tempo para aproveitar as praias. Já que Fortaleza é uma cidade com temperaturas elevadas, chegar por volta das 7h ou 8h permite desfrutar de temperaturas mais agradáveis antes do sol ficar muito forte.

Também vale a pena aproveitar o Centro de Fortaleza logo de manhã cedo. Além dos estabelecimentos comerciais, você encontra no bairro a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o Cineteatro São Luiz, o Mercado Central, a Praça do Ferreira, o Passeio Público (Praça dos Mártires), o Centro de Turismo do Ceará (Emcetur), a Catedral Metropolitana de Fortaleza e o Theatro José de Alencar (TJA).

Legenda: O Mercado Central fica próximo à Catedral de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Museus e complexos culturais como a Casa José de Alencar e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura são boas opções para visitar pela manhã e tarde. Normalmente, os espaços ficam abertos até o final da tarde, por volta das 17h30, mas tem o horário de funcionamento prologado no fim de semana. Consulte as redes sociais de cada atração antes de visitar para conferir o horário de visitação.

Legenda: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura possui 14,5 mil metros quadrados de área total Foto: Fabiane de Paula

O que fazer à noite

Aproveite o período da noite para assistir a espetáculos no Theatro José de Alencar (TJA) ou sessões de cinema no Cineteatro São Luiz. Para os fãs de futebol, também vale conferir os jogos na Arena Castelão.

Legenda: Cineteatro São Luiz está localizado na Praça do Ferreira, no Centro Foto: Thiago Gadelha

Outra opção é aproveitar as festas da cidade, como boates, casas de show e até shows de humor, normalmente localizados na Praia de Iracema. Vale ainda caminhar na Beira Mar e aproveitar os restaurantes e a Feirinha com produtos locais.

Passeios para fazer com crianças

Há uma série de atrações ideias para quem vai viajar com crianças. Entre as praias, uma boa opção é a do Futuro, que oferece piscinas e parques para a criançada se divertir.

O Parque do Cocó é um lugar agradável para piqueniques, caminhadas, passeios de bicicleta e de barco. As crianças podem explorar a natureza e até ver alguns animais.

Legenda: O Parque do Cocó possui trilhas que ficam abertas de terça a domingo Foto: Fabiane de Paula

O Planetário Rubens de Azevedo, localizado dentro do Dragão do Mar, oferece sessões educativas sobre astronomia, que podem encantar os pequenos.

Na Região Metropolitana de Fortaleza há parques aquáticos e de aventura que vale a pena conhecer, como o Beach Park, Engenhoca Parque e iPark Complexo Turístico.

Dicas para curtir em casal

Fortaleza tem muitas opções românticas para curtir a dois. Uma das experiências mais românticas é assistir ao pôr do sol na praia. Um bom local para isso é a Ponte dos Ingleses, que passou por uma reforma e foi reaberta em 2024. Outra opção é o passeio de barco pela orla. Algumas empresas oferecem passeios desse tipo.

Legenda: Entrada já está liberada para visitantes Foto: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução

Confira a programação de casas de shows e bares com música ao vivo. Um pouco de forró pode ser uma ótima maneira de se divertir juntos.

Experimente também restaurantes locais. Há diversas opções de culinária, que serão destacadas a seguir.

Gastronomia

A gastronomia de Fortaleza é rica e diversificada. Você encontra na cidade restaurantes especializados em diferentes tipos de cozinhas, como a italiana, francesa, brasileira, japonesa, entre outras.

Confira a seguir os restaurantes com melhores avaliações no TripAdvisor:

Villa Restaurante (Culinárias italiana e francesa); Giz Cozinha Boêmia (Brasileira e grelhados); Camarada Camarão (Brasileira e frutos do mar); Cervejaria Turatti (Steakhouse e brasileira); Raiz Cozinha Brasileira (Brasileira); DOC Trattoria e Wine Bar (Italiana); Mangue Azul (Brasileira e contemporânea) Vasto Restaurante (Americana e steakhouse) La Pasta Gialla (Italiana) Barney's Burger (Americana)

Culinária típica

Quem visita Fortaleza não pode deixar de experimentar pratos típicos que refletem a cultura local.

Confira a seguir opções para se deliciar:

Baião de Dois: Uma mistura de arroz e feijão, muitas vezes acompanhada de carne seca ou queijo coalho;

Uma mistura de arroz e feijão, muitas vezes acompanhada de carne seca ou queijo coalho; Carne de Sol: A carne curada é uma das estrelas da mesa cearense. Normalmente, o prato é servido com macaxeira (mandioca) ou batata frita.

A carne curada é uma das estrelas da mesa cearense. Normalmente, o prato é servido com macaxeira (mandioca) ou batata frita. Frutos do Mar: Com a costa próxima, Fortaleza oferece uma variedade de pratos com frutos do mar frescos. Experimente um prato de camarões grelhados, peixe frito ou lagosta.

Com a costa próxima, Fortaleza oferece uma variedade de pratos com frutos do mar frescos. Experimente um prato de camarões grelhados, peixe frito ou lagosta. Tapioca: Essa iguaria versátil pode ser encontrada em diversos recheios, desde os doces, como leite condensado e banana, até os salgados, como queijo e presunto. Perfeita para um lanche rápido.

Essa iguaria versátil pode ser encontrada em diversos recheios, desde os doces, como leite condensado e banana, até os salgados, como queijo e presunto. Perfeita para um lanche rápido. Doces Típicos: Não deixe de provar as cocadas, rapadura, pé de moleque e outros doces feitos com ingredientes locais;

Não deixe de provar as cocadas, rapadura, pé de moleque e outros doces feitos com ingredientes locais; Cuscuz: Feito de milho, geralmente servido como acompanhamento e pode ser doce ou salgado.

Feito de milho, geralmente servido como acompanhamento e pode ser doce ou salgado. Sarrabulho: Prato feito com carne de porco, arroz e temperos.

Prato feito com carne de porco, arroz e temperos. Panelada: Feita de miúdos de boi, como tripas, pés e estômago;

Feita de miúdos de boi, como tripas, pés e estômago; Buchada: Feita com as entranhas do bode, como rins, fígado e vísceras. O prato é cozido dentro de bolsas feitas do próprio estômago do animal.

Feita com as entranhas do bode, como rins, fígado e vísceras. O prato é cozido dentro de bolsas feitas do próprio estômago do animal. Cajuína: Feita a partir da fermentação do suco da fruta do caju, essa bebida é conhecida por seu sabor refrescante e levemente doce.

Quinta do caranguejo

A Quinta do Caranguejo é uma das tradições mais populares de Fortaleza. Às quintas, diversos estabelecimentos lançam preços promocionais para o consumo de caranguejo. Além da iguaria, os restaurantes promovem shows de humor e música ao vivo.

Legenda: Trio servido no Chico do Caranguejo Foto: Ismael Soares

Onde se hospedar

Em Fortaleza, há diversas opções de hospedagem, especialmente com vista para o mar. A seguir, confira os hotéis com melhores avaliações no TripAdvisor:

Praiano Hotel Vila Galé Fortaleza Hotel Sonata de Iracema Hotel Villa Mayor Seara Praia Hotel Hotel Gran Marquise Ibis Fortaleza Praia de Iracema Crocobeach Hotel Magna Praia Hotel Gran Mareiro Hotel

Essas opções variam em preço e estilo, então vale a pena conferir o que melhor se adapta às suas necessidades.