Onde passar o Réveillon 2025 no Nordeste? Veja dicas de destinos para o final de ano

O Réveillon é um dos momentos mais aguardados do ano, e as paisagens paradisíacas e festa vibrantes do Nordeste atraem pessoas de todo o Brasil. Se você ainda não decidiu onde passar o fim de ano, confira nossa seleção de lugares imperdíveis na região nordestina.

Réveillon dos Milagres

O Réveillon dos Milagres é um dos eventos mais procurados. Realizado em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, a festa atrai turistas e celebridades nos cinco dias de programação.

O evento começa no dia 27 e segue até o dia 31 de dezembro. Pedro Sampaio, Matheus Fernandes e Banda Eva são algumas das atrações confirmadas.

Os ingressos para o Réveillon dos Milagres variam de R$ 380 a R$ 2.140, dependendo do dia escolhido, sem incluir as taxas. Para quem deseja aproveitar mais de um dia de festa, há a opção de adquirir o combo, com preços a partir de R$ 3.750.

Mais informações: reveillondosmilagres.com.br

Réveillon Carneiros

O Réveillon Carneiros, realizado na paradisíaca Praia dos Carneiros, em Tamandaré, Pernambuco, é um dos eventos mais exclusivos e cobiçados do Nordeste. Com oito dias de celebração, o evento começa em 26 de dezembro e se estende até 2 de janeiro.

O line-up conta com grandes nomes como Nattan, Seu Jorge, Jorge Ben Jor e Carl Cox, garantindo uma programação musical diversa e de alta qualidade. Os ingressos para curtir um único dia de festa estão disponíveis a partir de R$ 700, enquanto o passaporte, que permite aproveitar mais dias do evento, custa a partir de R$ 7 mil.

Mais informações: reveilloncarneiros.com

Réveillon Sundance Festival

O Sundance Festival de Réveillon em Arraial d'Ajuda é uma das festas de Ano Novo mais esperadas da Bahia. Realizado de 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, o evento reúne alguns dos maiores DJs da cena eletrônica, como Vintage Culture, Maz, Mochakk e Dennis.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 300 a R$ 3.100, sem contar as taxas.

Mais informações: sundancefestival.com.br

Festival Virada Salvador

O Festival Virada Salvador 2025 é uma opção de evento gratuito para quem quer curtir shows ao vivo sem gastar. O evento acontece entre os dias 27 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, na Arena O Canto da Cidade, em Salvador, Bahia.

Com cinco dias de celebrações, o Festival terá apresentações de Alok, Baiana System, Ivete Sangalo, Manu Bahtidão, Xand Avião, Bell Marques, João Gomes, Olodum, Claudia Leitte, Simone Mendes, Wesley Safadão, Gustavo Mioto, Matuê, Raça Negra, Belo, Léo Santana, Luan Santana, Jorge e Mateus, Mari Fernandez e Parangolé.

Mais informações: @viradasalvador

Réveillon de João Pessoa

Outra opção de evento gratuito é o Réveillon de João Pessoa. Os shows acontecerão na orla da capital paraibana, no Busto de Tamandaré.

A programação terá dois dias de duração, começando no dia 28 e finalizando na virada do dia 31 de dezembro. O line-up é formado por Desejo de Menina, Cheiro de Amor, Danieze Santiago, Banda Funkeria e mais.

Mais informações: @prefjoaopessoa

Réveillon Mil Sorrisos

Para quem quer passar a virada de ano em Alagoas, uma opção é o Réveillon Mil Sorrisos, que acontece na Praia de Japaratinga. A programação começa no dia 27 e segue até o dia 31 de dezembro.

O line-up conta com Péricles, Jorge e Mateus, Anitta, Feyjão, Nattan, Belo, Dennis, Léo Santana, Pedro Sampaio, Thiaguinho, Felipe Amorim e Banda Eva. O valor dos ingressos fica entre R$ 1.250 a R$ 2.500 para o acesso a somente um dia de festa. Já os pacotes chegam a R$ 6.900.

Mais informações: @milsorrisos

Réveillon Let’s Pipa

O Réveillon Let's Pipa é outra opção de evento para passar a virada de ano. Realizado na Praia de Pipa, em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, o festival tem seis dias (27 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, com exceção do dia 1º).

O line-up conta com Matuê, Anitta, Henry Freitas, Dennis, Jorge e Mateus, Thiaguinho, Ivete Sangalo e mais. Os valores avulsos variam de R$ 1.150 a R$ 2.850. Há também pacotes de 3, 5 e 6 festas e também com hospedagem e passagens aéreas.

Mais informações: letspipa.com.br

Réveillon no Marina Park

O Réveillon no Marina Park Hotel, em Fortaleza, terá cinco dias de muita música, diversão e comemorações com um line-up repleto de grandes atrações.

De 27 a 31 de dezembro, o público irá conferir Raça Negra, Limão com Mel, Mara Pavanelly, Matheus & Kauan, MC Daniel, Bell Marques, Henry Freitas e Pedro Sampaio.

Além dos shows, o evento contará com experiências gastronômicas e serviços exclusivos, oferecendo aos participantes uma celebração única para a virada do ano.

Mais informações: @marinaparkhotel