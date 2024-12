Saiba como fazer viagem de carro, calcular o custo e como se preparar

Viajar de carro é uma das formas mais práticas e flexíveis de explorar novos destinos. Para garantir que a experiência seja segura, confortável e econômica, é essencial se preparar com antecedência.

Planejar uma viagem de carro requer atenção a diversos detalhes para garantir uma experiência segura e agradável como rotas, custos e manutenção do carro. Confira a seguir as principais informações para garantir uma boa viagem.

Como planejar a viagem

O planejamento é a chave para uma viagem confortável e divertida. Ao dedicar tempo para planejar, você garante que todos os detalhes, desde o transporte até as atrações turísticas, estejam organizados. Isso reduz o estresse, ajuda a evitar frustrações e proporciona uma experiência mais tranquila e agradável.

Além disso, um bom planejamento inclui a escolha de acomodações adequadas, o estudo das opções de alimentação e até mesmo a elaboração de um itinerário que combine descanso com atividades divertidas.

Cálculo de rotas e custos

Para evitar surpresas financeiras durante a viagem, é importante calcular os custos antecipadamente. Com o auxílio de aplicativos como Google Maps, Waze ou Apple Maps, é possível definir o melhor caminho, levando em consideração a distância, o tempo de viagem e as condições das estradas.

Para calcular o consumo de combustível, verifique a distância total e a média de consumo do veículo (km/l). Por exemplo, se a viagem for de 600 km e o carro faz 12 km/l, você precisará de 50 litros de combustível (600 ÷ 12). Multiplicando a quantidade de combustível pelo preço médio do litro de combustível, você obterá o custo total de combustível.

Se o trajeto incluir pedágios, pesquise os valores ao longo do caminho e adicione-os ao custo total da viagem. Muitos sites e aplicativos oferecem informações atualizadas sobre os valores de pedágios nas principais rodovias.

Durante a viagem, é natural precisar fazer paradas para alimentação e, se for uma jornada longa, talvez seja necessário se hospedar em algum ponto do trajeto. Faça uma estimativa desses custos, levando em consideração o número de pessoas e os tipos de refeições (lanche rápido ou refeição completa). Caso vá precisar de hospedagem, pesquise opções de hotéis ou pousadas ao longo do caminho, assim você evita surpresas e pode fazer reservas antecipadas.

Cuidados com o carro

Vinicius Carneiro, gerente de marketing do V1, plataforma de mobilidade urbana que atua no aluguel e assinatura de carros online, compartilha dicas de como preparar o carro para a viagem.

Documentação e itens obrigatórios

É essencial que o condutor tenha os seguintes documentos e itens:

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) atualizado e licenciamento em dia;

Carteira Nacional de Habilitação;

Triângulo, macaco e chave de roda;

Estepe;

Extintor de incêndio (se aplicável);

Isofix: Base de padrão internacional para fixação de cadeirinhas infantis;

Cinto de três pontos e encosto de cabeça no banco traseiro central;

Controle de estabilidade: Sistema de segurança veicular que realiza o acionamento dos freios quando detectadas situações de risco;

Luzes diurnas automáticas;

Proteção contra impactos frontais em utilitários;

Câmera de ré ou sensor de aviso sonoro;

Proteção de impacto ao pedestre;

Proteção de impacto lateral contra poste.

Manutenção do veículo

Realizar a manutenção do veículo é essencial para garantir uma viagem tranquila e segura. Esteja atento a:

Revisão dos freios: verifique pastilhas, discos e fluido.

Calibragem e estado dos pneus: inclua o estepe.

Sistema de iluminação: teste faróis, lanternas e luzes de freio.

Níveis de óleo, água e fluido de arrefecimento.

Itens adicionais e para casos específicos

Para viagens com crianças, animais ou períodos prolongados, é essencial adotar cuidados específicos, reforçando a responsabilidade e segurança ao volante. Confira: