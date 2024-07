Cumbuco: veja guia do que fazer e gastronomia da praia turística

A Praia do Cumbuco pertence ao município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e atrai turistas de todo o mundo, seja pela beleza da paisagem ou por ofertar um cenário adequado para a prática de esportes aquáticos.

Localizada a aproximadamente 30 km da capital cearense, o trajeto até a praia varia de 40 minutos a 1 hora. Quem vai até o local geralmente está em busca de uma praia tranquila ou de aventura por meio dos esportes ofertados na região. A seguir, confira tudo o que você precisa saber para aproveitar o Cumbuco.

COMO CHEGAR À PRAIA DE CUMBUCO

É necessário fazer o trajeto de carro ou de ônibus para chegar à Praia do Cumbuco

O trajeto de carro varia entre 40 minutos e 1 hora e há dois caminhos principais para chegar na Praia. O primeiro consiste em pegar a Ponte José Martins Rodrigues e pode ser mais rápido para quem irá sair da orla de Fortaleza. Já a segunda opção pode ser um bom caminho para quem mora próximo à av. Bezerra de Menezes.

Confira os trajetos:

Trajeto 1: Siga a av. Leste Oeste e av. Ulisses Guimarães até Estr. Icaraí-Pacheco em Iparana, Caucaia. Pegue a R. do Calçamento e Av. Central até Av. dos Coqueiros na Praia de Cumbuco;

Siga a av. Leste Oeste e av. Ulisses Guimarães até Estr. Icaraí-Pacheco em Iparana, Caucaia. Pegue a R. do Calçamento e Av. Central até Av. dos Coqueiros na Praia de Cumbuco; Trajeto 2: Pegue a Av. Bezerra de Menezes e siga até chegar na rod. Pres. Juscelino Kubitschek, via Estruturante, CE-085 e CE-090 até Av. Carlota Távora/Av. Central em Baixa Grande, Caucaia. Siga a Av. Central até R. Alm. Sílvio Figueiredo de Magalhães.

Para quem deseja fazer o trajeto de ônibus, há três linhas que passam na Praia:

O QUE FAZER NO CUMBUCO

Legenda: A região é adequada para a prática de esportes aquáticos, como o kitesurf Foto: Kid Junior

Para quem busca aventura, os ventos do Cumbuco tornam a praia um lugar apropriado para a prática de esportes como o kitesurf. Trata-se de um desporto aquático que utiliza uma pipa e uma prancha com ou sem alças.

Alguns locais que oferecem aulas de kitesurf são:

Outra opção para quem gosta de adrenalina é fazer o passeio de buggy nas dunas da região. A CBC Tur possui bugueiros credenciados e divulga vídeos do passeio nas redes sociais.

Geralmente, o trajeto inclui uma parada no skibunda, que consiste em uma estrutura onde os turistas escorregaram sentados desde o alto da duna até uma das lagoas localizadas próximas à praia.

O Cumbuco Acqua Beach também é uma atração divertida, principalmente para famílias e crianças. Com área de aproximadamente 3 mil m², o complexo inclui piscinas, toboáguas, restaurantes, entre outros atrativos.

E é claro que quem vai ao Cumbuco não pode deixar de mergulhar no mar e aproveitar as barracas de praia, como o Ronco do Mar, Kitecabana Lounge, Sertão na Praia, Chico do Caranguejo e Duro Beach Lounge.

Legenda: Dunas e vegetação tornam a paisagem da praia do Cumbuco encantadora Foto: Camila Lima

RESTAURANTES NO CUMBUCO

No Cumbuco, há uma variedade de gastronomias, com destaque para a brasileira e frutos do mar. A seguir, confira os restaurantes com melhores avaliações, segundo a plataforma Tripadvisor:

1. Restaurante Maria Severina

Gastronomia: Brasileira;

Endereço: R. Alm Soares Dutra, 176 - Praia do Cumbuco.

2. Muda

Gastronomia: Internacional;

Endereço: Avenida Suares Dutra, 171 – Praia do Cumbuco.

3. Outro Beach Club Cumbuco

Gastronomia: Av. Des. Jurema - Praia dp Cumbuco;

Endereço: Brasileira e Internacional.

4. Secret Spot

Gastronomia: Italiana, Brasileira e Frutos do mar;

Endereço: Rua Almirante Pedro de Frontin, 174 – Praia do Cumbuco.

5. La Sala