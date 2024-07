Lagoinha: veja dicas do que fazer, gastronomia e locais para curtir na praia

Localizada a aproximadamente 107km de Fortaleza, no litoral oeste do Ceará, Lagoinha é um distrito do município de Paraipaba. A pequena vila de pescadores é caracterizada pela presença de dunas, coqueirais exuberantes e águas cristalinas, o que a colocou no mapa de turistas em busca de praias paradisíacas.

Em formato de meia lua, a praia de Lagoinha é abraçada por formações rochosas e a presença de vegetação que tornam a paisagem excepcional. Durante a maré baixa, pequenas piscinas naturais se formam, o que proporciona uma experiência agradável e relaxante.

Veja também Viagem Pontos turísticos de Fortaleza: veja 10 locais imperdíveis na capital cearense Viagem Paracuru: conheça praias, como chegar e o que fazer

A seguir, confira tudo o que você precisa saber

COMO CHEGAR A LAGOINHA

Saindo de Fortaleza, a maneira mais comum de chegar a Lagoinha é de carro. O trajeto inclui as rodovias CE-090, CE-085 e CE-162.

O caminho atravessa Paraipaba, o que pode render uma parada na cidade. Em seguida, basta retomar o trajeto na CE-162 até chegar na Rua Eduardo Dantas da Silva, em Lagoinha. A duração total do deslocamento é de aproximadamente 2 horas.

O QUE FAZER EM LAGOINHA

A comunidade de Lagoinha se popularizou pela beleza das praias, dunas e falésias. Quem visita o local busca se conectar com a natureza e aproveitar as paisagens naturais.

A seguir, confira passeios e atrações imperdíveis em Lagoinha.

PASSEIO DE BUGGY

Fazer o percurso de buggy é um dos passeios imperdíveis em Lagoinha. O trajeto inclui passagem pelos seguintes locais:

Monte Cristo: morro que contém uma escultura de Jesus Cristo Crucificado;

morro que contém uma escultura de Jesus Cristo Crucificado; Falésias coloridas: paredões elevados no entorno da praia;

paredões elevados no entorno da praia; Mirante natural: localizado na parte elevada da praia, formada pelas dunas e falésias;

localizado na parte elevada da praia, formada pelas dunas e falésias; Dunas de Lagoinha: montes de areia que rodeiam a região;

montes de areia que rodeiam a região; Lagoa das Almécegas: localizada na comunidade das Pedrinhas, na divisa dos municípios de Paraipaba e Trairi;

localizada na comunidade das Pedrinhas, na divisa dos municípios de Paraipaba e Trairi; Lagoa do jegue: situada na parte onde deságua a Lagoa das Almécegas.

Contato: @ passeios_na_lagoinha

Valor: R$ 200 o buggy para até 4 pessoas

PRAIA DE LAGOINHA

A praia de Lagoinha é uma das mais visitadas no distrito. No local, há o letreiro de Lagoinha, que proporciona belas fotos com o mar ao fundo.

O calçadão da Avenida Beira Mar, que acompanha a orla da praia, possui também seus atrativos, como a Feirinha da Praia de Lagoinha, restaurantes, sorveterias e pousadas.

PRAIA DO PORTO VELHO

Logo após o cartão postal de Lagoinha, está a praia do Porto Velho. O local é cercado por vegetação alta e dunas.

A praia é um pouco mais deserta do que a da Lagoinha e há grutas na região.

PRAÇA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DOS PRAZERES

Localizada no encontro das Avenidas Chico Cordeiro e Francisco Henrique de Azevedo, a praça da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres possui diversos estabelecimentos gastronômicos em seu entorno, além de mercantil e farmácia.

MIRANTE DA PRAIA DA LAGOINHA

Localizado na rua Francisco Henrique de Azevedo, o Mirante da Praia da Lagoinha oferece uma bela vista para o mar. O espaço possui um quiosque e deck para contemplação.

RESTAURANTES EM LAGOINHA

Segundo a plataforma Tripadvisor, esses são os cinco restaurantes mais bem avaliados pelos clientes:

1. Restaurante Lagero

Gastronomia: Brasileira e Frutos do mar;

Endereço: R. Francisco Henrique de Azevedo, 133.

2. Full Xico

Gastronomia: Brasileira e Frutos do mar;

Endereço: Cagece - Lote 1, quadra 16

3. Pizzaria O Gaúcho

Gastronomia: Brasileira e Sul-Americana;

Endereço: Av. Antônio Cordeiro Filho, 25.

4. Restaurante Fateixas Beach

Gastronomia: Brasileira e Frutos do mar;

Endereço: Av. Beira Mar, 200.

5. Restaurante Jererê