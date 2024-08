Fortaleza está entre os 5 destinos mais buscados por brasileiros para a baixa temporada de setembro

Setembro é um mês tradicionalmente marcado pela baixa temporada no setor de viagens, período em que se observa uma redução no fluxo de turistas, acompanhada por passagens aéreas e hospedagens a preços mais acessíveis. Apesar disso, muitos optam por viajar durante este mês.

Veja também Viagem Fortim: veja dicas de como chegar e o que fazer na cidade cearense Viagem Qual o melhor seguro-viagem? Veja como escolher o seu para 2024

Segundo uma pesquisa realizada pela Booking.com, Fortaleza se destaca como um dos cinco destinos mais buscados pelos turistas brasileiros para a baixa temporada de setembro.

A pesquisa revelou que, entre os destinos mais procurados, duas capitais do Sudeste lideram as buscas, seguidas por cidades litorâneas no Nordeste. Embora os dados não reflitam necessariamente reservas concretizadas, eles indicam uma tendência significativa nas preferências de viagem para o período.

Com o fim do inverno e o início da primavera em várias regiões do Brasil, as temperaturas começam a se moderar, tornando o clima mais agradável para viajar.

Destinos mais buscados

São Paulo, São Paulo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Porto de Galinhas, Pernambuco João Pessoa, Paraíba Fortaleza, Ceará

Viagens internacionais também atraem brasileiros em setembro, como Santiago, no Chile, figurando como um dos principais destinos. A capital chilena registrou um aumento de 74% nas buscas por turistas brasileiros em comparação ao mesmo período do ano passado, evidenciando um crescimento expressivo.

Outro destaque é Punta del Este, no Uruguai, que apresentou um crescimento de 169% nas buscas para setembro, reforçando sua popularidade como destino na América do Sul.