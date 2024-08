Três praias fora de Fortaleza para conhecer em um dia

Se você está com viagem marcada para Fortaleza e deseja escapar da agitação da cidade por um dia, há diversas opções de praias nas proximidades que oferecem experiências inesquecíveis. Em um dia, é possível conhecer três destinos próximos da capital cearense: Morro Branco, Praia das Fontes e Canoa Quebrada.

O roteiro é comum entre agências de viagem, começando logo cedo pela manhã e se prolongando até o fim da tarde. Os pacotes geralmente incluem transporte, passeios de buggy e guia local, o que pode ser uma ótima opção para quem quer um roteiro completo sem ter o trabalho de montar todos os detalhes.

A seguir, confira mais detalhes sobre cada um dos destinos.

Morro Branco

Legenda: Morro Branco é conhecido pelo labirinto de falésias Foto: Juliana Vasquez

Localizada a aproximadamente 88 km ao leste de Fortaleza, a Praia de Morro Branco é um verdadeiro espetáculo natural que pertence ao município de Beberibe. Conhecidas por suas falésias e formações rochosas únicas, a paisagem é de tirar o fôlego.

Normalmente, Morro Branco é a primeira parada, visto que é a praia mais perto da capital entre as três apresentadas. O trajeto dura em torno de 1h30min. No local, os visitantes podem explorar labirintos formados pelas falésias e caminhar pela praia de areia branca, além de mergulhar no mar.

Praia das Fontes

Legenda: Praia das Fontes fica próxima a Morro Branco Foto: Natinho Rodrigues

Também localizada em Beberibe, a Praia das Fontes fica a menos de 10 minutos do Morro Branco. O local é repleto de fontes de água naturais e é possível ver a água jorrando das falésias.

Os turistas também encontram na praia a Gruta da Mãe D’Água, uma pequena caverna que costuma ser uma das paradas durante o passeio de buggy.

Canoa Quebrada

Legenda: O monumento da Lua e Estrela de Canoa Quebrada é considerado cartão postal do lugar Foto: Kid Junior

Localizada a 163 km de Fortaleza, a praia de Canoa Quebrada fica no litoral leste do Ceará e pertence ao município de Aracati. Saindo da Praia das Fontes, o trajeto tem duração média de 1h10min.

Canoa Quebrada tem aproximadamente 15 km de extensão e as falésias ficam a cerca de 30 metros acima do nível do mar. A praia de Canoa Quebrada oferece uma série de atrações para os turistas, como as falésias, o monumento da Estrela e restaurantes.

Como montar o roteiro

O passeio com três praias em um dia costuma ser ofertado por diversas agências de viagem. No TripAdvisor, por exemplo, há opções a partir de R$ 89. O preço varia dependendo do que está incluso no pacote.

Normalmente, os mais baratos incluem o translado até as três praias e um guia local, enquanto o passeio de buggy é pago a parte. O passeio tem início por volta das 7h, com retorno às 16h.

Para quem deseja fazer o roteiro por conta própria, a melhor maneira é fazer o trajeto de carro. Para chegar em Morro Branco, é necessário acessar a CE 040, passando por Eusébio, Aquiraz e Cascavel. Depois, basta seguir o trajeto até a Praia das Fontes. O caminho para Canoa Quebrada também passa pela CE 040, seguindo por Sucatinga, Parajuru e Fortim.