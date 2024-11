Sala VIP: saiba quem tem direito a usar e como ter acesso nos aeroportos

Para algumas pessoas, viajar de avião pode ser cansativo, principalmente quando há longas conexões no trajeto. Uma opção para tornar o tempo de espera no aeroporto mais confortável é a sala VIP.

Esses espaços exclusivos, destinados a passageiros de classe executiva, membros de programas de fidelidade ou portadores de cartões específicos, oferecem uma série de benefícios que tornam a viagem mais agradável.

O que é sala VIP?

Uma sala VIP (ou lounge VIP) é um espaço exclusivo dentro de aeroportos destinado a um público seleto. O local oferece uma série de comodidades enquanto os clientes aguardam o horário do voo.

As salas VIP podem incluir as seguintes vantagens:

Alimentos e bebidas à vontade;

Área para descanso;

Estações de trabalho;

Wi-Fi grátis;

Banheiros privativos.

Legenda: Os espaços oferecem comida à vontade para passageiros Foto: Divulgação/Mastercard

Como ter acesso a salas VIPs dos aeroportos

Existem várias formas de obter acesso a essas salas, como ser passageiro de classe executiva, ter status elevado em programas de fidelidade, comprar acesso individual ou usar certos cartões de crédito que oferecem o benefício.

A seguir, entenda como acessar as salas VIP.

1. Viajando em Classe Executiva ou Primeira Classe

Ao viajar em classe executiva ou primeira classe, o passageiro normalmente tem acesso a lounges exclusivos da própria companhia aérea ou de parceiros. Verifique sempre as condições de acesso diretamente com a companhia aérea, pois elas podem variar de acordo com o aeroporto ou a rota.

Legenda: A primeira classe de um avião oferece um serviço mais exclusivo e com o preço mais elevado Foto: Shutterstock

2. Cartões de Crédito

Acessar salas VIP por meio de cartões de crédito é uma estratégia muito utilizada. Geralmente, há um número determinado de entradas anuais e limites de acompanhantes.

Alguns cartões oferecem acesso a redes como Priority Pass, LoungeKey, ou até mesmo a lounges exclusivos da bandeira do cartão ou de companhias aéreas parceiras. Verifique as condições específicas de seu cartão, pois os benefícios podem variar dependendo do banco emissor e do tipo de cartão. (Confira mais abaixo quais cartões dão acesso a sala VIP)

Legenda: É possível acessar algumas salas VIP apresentando somente um determinado tipo de cartão de crédito Foto: Shutterstock

3. Programas de Fidelidade

Se você é membro de um programa de fidelidade de uma companhia aérea e alcançou um nível elevado (como prata, ouro ou platina), você pode ter acesso gratuito às salas VIP, mesmo que você não esteja viajando em classe executiva ou primeira classe.

Alguns exemplos de programas de fidelidade são:

Smiles (Gol);

Latam Pass (LATAM);

TudoAzul (Azul);

AAdvantage (American Airlines).

O acesso é concedido automaticamente com base no status, podendo incluir salas da própria companhia aérea ou de parceiros. Acumule milhas e pontos para alcançar níveis mais altos e, assim, garantir esse benefício.

Legenda: Gol, Azul e Latam possuem programas de fidelidade Foto: Shutterstock

4. Acesso Pago

Se você não se enquadra em nenhuma das categorias acima, pode optar por um programa de acesso pago como o Priority Pass, LoungeKey e DragonPass. Eles oferecem acesso a uma vasta rede de lounges em aeroportos de todo o mundo, independentemente da companhia aérea ou classe de viagem.

Normalmente, o cliente paga uma assinatura anual e tem acesso ao programa. Os preços para adesão a esses programas podem variar bastante, de US$ 99 (cerca de R$ 569) a US$ 469 (aproximadamente R$ 2.697).

Em alguns casos, o acesso a salas VIP também pode ser adquirido individualmente, mediante pagamento no local. No aeroporto de Congonhas, por exemplo, é possível acessar salas VIP pagando a partir de R$ 150. O valor varia a depender do lounge e da quantidade de horas que o passageiro irá permanecer no local.

Legenda: Priority Pass, LoungeKey e DragonPass são opções de assinaturas anuais para ter acesso às salas VIP Foto: Shutterstock

Quais cartões dão acesso a sala vip

É possível acessar as salas VIPs com diferentes tipo de cartões de créditos, incluindo as bandeiras Visa, Mastercard, Elo e American Express.

Confira a seguir algumas opções que oferecem acesso gratuito a salas VIPs:

Elo

Ourocard Elo Nanquim;

Elo Nanquim Diners Club;

Bradesco Elo Diners Club.

American Express

The Centurion;

The Platinum Card;

American Express Business Platinum;

American Express Gold Corporate;

American Express Corporate Platinum.

Visa

Ourocard Visa Infinite;

Altus;

Santander Unique Visa Infinite;

Santander Unlimited Visa Infinite;

Bradesco Visa Aeternum.

Mastercard

Ourocard Mastercard Black;

Santander Unique Mastercard Black;

Santander Unlimited Mastercard Black;

Personnalité Mastercard Black;

Itaú Uniclass Mastercard Black.

Onde tem sala vip no Brasil?

