Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de consumidora com dinheiro

Opinião

Golpes, dívidas e esperança: o retrato financeiro do Brasil em 2025 e como se proteger

Foto frontal Ana Alves
Ana Alves 07 de Outubro de 2025
Máquina de cartão de crédito, café e mãos do cliente para compras b2c, transação de ponto de venda e finanças. De perto, pagamento por NFC e sem contato em cafeteria. Novas regras do cartão de crédito entram em vigor no Brasil: saiba o que muda

Opinião

Cartão à prova de choques: como não deixar sua vida virar uma bola de neve

Foto frontal Alberto Pompeu
Alberto Pompeu 04 de Setembro de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho

Segurança

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

João Lima Neto 28 de Agosto de 2025
Imagem mostra notas de dinheiro, moedas e uma calculadora

Negócios

Cinco em cada dez brasileiros chegam ao fim do mês sem salário na conta

Estudo mostra ainda que 66% têm estresse elevado pelas dívidas

Redação 23 de Agosto de 2025
Shopee

Negócios

Shopee esclarece boatos sobre emissão de cartão de crédito para negativados

Vídeo compartilhado nas redes sociais afirma que marketplace está oferecendo cartão com limite de R$ 5 mil para quem tem nome sujo

Redação 05 de Fevereiro de 2025
Cartão de crédito

Negócios

Emprestar cartão de crédito pode se tornar um problema com a Receita Federal com novas regras; entenda

Muita movimentação de crédito e pouca renda pode levar contribuinte para a malha fina

Paloma Vargas 09 de Janeiro de 2025
Pix. Receita Federal diz que não cobrará taxa sobre transações Pix; entenda novas regras financeiras

Negócios

Receita Federal diz que não cobrará imposto sobre transações Pix; entenda novas regras financeiras

O órgão federal desmentiu boatos de que passaria a recolher imposto sobre as movimentações financeiras e os gastos em cartões

Carol Melo 08 de Janeiro de 2025
Ação do Mercado Livre

Negócios

Black Friday: Mercado Livre distribui em Fortaleza cupons de desconto no valor de R$ 100; saiba mais

A ação acontece nesta quinta-feira (28), das 17h às 18h

Redação 27 de Novembro de 2024
Lounge Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos

Viagem

Sala VIP: saiba quem tem direito a usar e como ter acesso nos aeroportos

Espaços oferecem áreas para descanso, além de comidas e bebidas à vontade

Flávia Marques 09 de Novembro de 2024
Wellington Dias e Lula estão sentados um ao lado do outro, conversando. Lula fala enquanto Wellington ouve. Os dois estão de terno e camisa social

Negócios

Governo vai bloquear uso do cartão do Bolsa Família para o pagamento de bets

Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a medida já foi adotada e está em fase de implementação técnica

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 17 de Outubro de 2024
1 2 3