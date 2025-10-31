Diário do Nordeste
Mari e Júlia aproveitaram a lua de mel em Punta Cana.

É Hit

Mari Fernandez justifica escolha de lua de mel em grupo

A cearense se casou com a influenciadora Júlia Ribeiro há uma semana

Redação 23 de Outubro de 2025
foto de passageiro pegando bagagem de mão amarela no compartimento superior do avião.

PontoPoder

Senado aprova projeto que proíbe cobrança de bagagem de mão em voos

O texto determina as dimensões de bagagens que serão isentas de tarifas adicionais aos passageiros

Redação 22 de Outubro de 2025
Pessoa carregando mala de mão com peso máximo de 10kg em aeroporto

PontoPoder

Câmara deve votar urgência de projeto para gratuidade de bagagem de mão; entenda

Movimentação surge após anúncio de companhia de cobrança por mala de mão em voos internacionais.

Redação 21 de Outubro de 2025
Mulher de cabelo longo com chapéu de palha, vista de costas, admirando a paisagem de Rio de Janeiro com praias, montanhas e a Baía de Guanabara ao fundo.

País

Férias 2026: saiba quando sair e aproveite mais dias

O novo ano terá nove feriados nacionais em dias de semana. Dependendo da escolha, o trabalhador pode conseguir mais dias de descanso

Geovana Almeida* 10 de Outubro de 2025
Imagem do aeroporto de Fortaleza.

Segurança

Clientes denunciam empresa de turismo em Fortaleza por estelionato; diretor nega

O diretor-executivo da Rafas Tours afirmou que acordos de reembolso têm sido feitos, responsabilizou o operador e disse sempre estar à disposição

Bergson Araujo Costa 22 de Setembro de 2025
Duas mulheres abraçadas tiram uma selfie ao ar livre durante o pôr do sol. Elas estão vestidas com roupas de clima ameno, uma usando óculos e brincos longos, e a outra com cabelo preso e cachecol. Ao fundo, há uma formação rochosa e uma pequena construção, com o céu em tons de azul e rosa. A imagem transmite um momento de carinho e tranquilidade.

Zoeira

Namorada de Alice Braga compartilha viagem em casal pela Itália: 'Pausa na vida'

Elas vivem um romance discreto desde o início de 2024

Redação 31 de Agosto de 2025
Cena de uma mulher de chapéu de palha segurando a mão de quem a fotografa enquanto caminha na praia sob céu nublado, clima de aventura e conexão com a natureza, ilustrando semana mais barata para viajar que acontece em agosto

Viagem

'Semana mais barata' da temporada para viajar acontece em agosto: veja datas e se programe

Levantamento da plataforma Skyscanner identificou ainda o melhor dia do período para brasileiros viajarem

Carol Melo 14 de Agosto de 2025
Jessica e Ju assumiram o romance com fotos juntas nas redes sociais

Zoeira

Jessica Córes assume romance com Ju Moraes durante viagem a São Roque

A atriz e a cantora compartilharam momentos de carinho na mesma pousada

Redação 13 de Agosto de 2025
Presidente da Argentina ao lado de representantes dos EUA. Imagem usada para matéria onde Milei assinar acordo em que argentinos podem ir aos Estados Unidos sem visto

Mundo

Argentina inicia processo para que argentinos possam entrar nos EUA sem visto; entenda

Não há uma data definida para saber se a Argentina se tornará o segundo país da América Latina, depois do Chile, a se beneficiar desse programa

Redação e AFP 29 de Julho de 2025
Paisagens japonesas

Negócios

Japão e Indochina são novos destinos favoritos dos cearenses para turismo de luxo; veja preços

Ásia entra na rota de turistas do Estado com altíssimo poder aquisitivo

Luciano Rodrigues 31 de Março de 2025
